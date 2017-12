Govnet sprístupňuje informácie o projektoch Phare

Bratislava 11. januára (TASR) - Jednoduchý a efektívny prístup k informáciám o programoch a projektoch Phare umožňuje systém, ktorý od konca decembra funguje v rámci vládnej dátovej siete Govnet. Databázový systém vznikol na základe projektu Phare Multiprojektový manažment a monitorovací systém, ktorého prijímateľom bol odbor zahraničnej pomoci Úradu vlády SR.

Intranetová databázová aplikácia obsahuje informácie o projektoch a projektovej dokumentácii od roku 1997 do súčasnosti. Určená je predovšetkým pre sektorových koordinátorov programu PHARE a odbor zahraničnej pomoci.

Vicepremiérka pre európsku integráciu Mária Kadlečíková pri príležitosti dnešného oficiálneho uvedenia systému v Bratislave povedala, že nový systém sprehľadní a stransparentní projektovú dokumentáciu ako aj monitorovanie a implementáciu projektov predvstupovej pomoci. Pripomenula pritom, že v evidencii projektovej dokumentácie do minulého roka existovali značné nedostatky, čo konštatoval aj Národný kontrolný úrad. V konečnom dôsledku by mal systém prispieť k vyššej miere kontraktácie projektov a využívania finančnej pomoci Európskej únie. Viac informácií o projektoch by mala podľa jej slov v blízkom čase sprostredkovať aj internetová stránka úradu vlády.