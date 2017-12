Mobilný telefón na jedno použitie sa stáva realitou

11. jan 2002 o 15:26 ©TASR 2002

Paríž 11. januára (TASR) - Aj výrobky high-tech sa môžu stať jednorazovými - to je nový koncept, ktorý prichádza z USA. Po jednorázovom guľôčkovom pere, vreckovke, papierovej utierke, holiacom strojčeku a fotoaparáte aj mobilný telefón môže byť predmetom na jedno použitie, uvádza v dnešnom čísle denník Le Monde.

Jednorazový mobilný telefón oslobodí užívateľa od starostí s platením faktúr a s dobíjaním batérií.

Randi Altschulová z amerického New Jersey prišla na myšlienku jednorazového mobilu v deň, keď ten svoj v hneve takmer vyhodila z okienka automobilu. Firma Dieceland, ktorú Altschulová založila po tom, ako urobila kariéru v hračkárskom priemysle, chce uviesť do predaja práve takýto mobil. Bude schopný vysielať telefonické výzvy, ale nebude ich prijímať. Prístroj má fungovať na jednoduchom princípe: bude vopred nabitý a použiteľný na určitý čas. Keď uplynie, majiteľ môže prístroj hodiť do koša alebo ho znova nabiť vložením karty Visa alebo Master Card. Prístroj by mal vystačiť 60 minút a nemal by stáť viac ako 15 dolárov.

Podľa predstaviteľov Dieceland je výrobok zaujímavý pre mládež, alebo ľudí, čo sa s problémami prispôsobujú najnovším produktom nových technológií. Len v USA by sa malo do skúšobného predaja dostať 100 miliónov kusov tohto prístroja a po prvom roku sa očakáva predaj 300 miliónov kusov jednorazového mobilu.

Aj ďalšia americká spoločnosť Hop-On Wireless sľubuje, že príde na trh s jednorazovým mobilom a chce ho dodávať aj na trhy v Európe. Výrobok Hop-on Wireless bude určený najmä pre ľudí s obmedzenými prostriedkami, alebo pre dovolenkárov, ak si zabudli mobil doma. Aj tento výrobok má fungovať na princípe predplatenej karty. Možno ním volať, ale rovnako nebude možné naň prijímať hovory. Prístroj má poskytnúť hodinu volania za relatívne nízku cenu, v prepočte za 200 francúzskych frankov.

Myšlienka jednorazových high-tech výrobkov už "lieta v ovzduší". Skupina Samsung podľa denníka Le Monde pripravuje počítač v zjednodušenej podobe. Niektoré úkony sa ním nebudú dať robiť. Údajne jeho cena má byť nízka: 200 dolárov, alebo približne 220 eúr.

Je otázne, či také zjednodušenia prístrojov high-tech skutočne zaujmú užívateľov, kladie si otázku Le Monde.