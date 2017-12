Bez šnúrok a mašličiek. Bežeckú topánku zmení dômyselná technológia

Technológiu použijú firmy Asics, Under Armour či New Balance.

13. jún 2017 o 13:14 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Viazať šnúrky sa naučíte už v útlom veku. Vezmete šikovne medzi prsty šnúrky topánok, utiahnete ich a následne zaviažete mašličku.

Firma Boa Technology chce tento zaužívaný spôsob zmeniť. Neponúka suché zipsy, ale dômyselne spracovaný systém lanka, vedení a napínacieho mechanizmu, ktorý funguje ako otočná gombička.

Obujete topánku, pokrútite kolieskom a cítite sa fajn.

Po systémoch pre pracovnú a outdoorovú obuv prichádza podľa magazínu Digital Trends firma s novou verziou, vyladenou pre bežecké topánky. Boa Lancing System v najnovšej podobe berie do úvahy dynamiku pohybu a konštantné napnutie lanka.

Finálna podoba viazania má za sebou 20 tisíc ubehnutých míľ, na nohách stovky bežcov, ktorí komponenty vynoveného systému ladili do nových podmienok. Výsledkom je technológia, ktorá sa dostáva v týchto dňoch do obuvi firiem Asics, Under Armour či New Balance.

Vrcholoví športovci si môžu nechať vyrobiť obuv na mieru, ktorá dokonale kopíruje kontúry nôh. Všetci ostatní sa musia spoliehať na výber správnej veľkosti a zručnosť pri zaväzovaní.