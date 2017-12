Koniec autoškôl, lacnejšie poistné a kopa voľného času. Čo prinesú roboautá?

Autonómne vozidlá ovládnu cestu v priebehu 15 rokov.

9. jún 2017 o 11:58 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je pravdepodobné, že nedávno narodené deti budú o autoškole počuť už iba z rozprávania. Autá budú bez volantov, riadiť ich budú palubné počítače.

Myslí si to podľa denníka Birmingham Mail šéf britskej poisťovne Axa. Očakáva, že autonómne vozidlá v priebehu 15 rokov ovládnu cestu a vodičské schopnosti budú ľudia využívať pri motocykloch, stavebnej mechanizácii a pracovných vozidlách.

Poisťovne už dnes intenzívne pracujú na stratégiách, aby si udržali pozíciu na trhu. Odhadujú, že s klesajúcim počtom nehôd a poklesom rizík budú klesať i poistné sumy, ktoré budú ich majitelia platiť. Počítačové softvéry určite nie sú neomylné, možno však od nich očakávať zodpovednosť a nulovú nedbalosť.

Mnohé analýzy a štúdie poukazujú na to, že počet nehôd môže vďaka automatizácii výrazne poklesnúť. A nejde pri tom iba o tie, kde je v ohrození ľudský život, ale aj o drobné incidenty, kde dochádza k drobným poškodeniam a škodám.

Intel je naopak vo svojom postoji trochu zdržanlivejší. Myslí si, že prelomovým rokom môže byť 2035, kedy autonómne vozidlá skutočne prevezmú dominanciu na cestách. Na vozidlá je naviazané množstvo ďalších technológií, ktoré by z tejto zmeny veľa získali - od riadenia dopravy pre zaistenie jej plynulosti, cez automatické parkovacie domy, až po monitoring životného prostredia a tlmenie jeho znečisťovania.

Intel odhaduje, že tí čo dochádzajú svojimi autami do práce by vďaka autonómii mohli ušetriť viac ako 250 miliónov hodín svojho času. Už by sa nemuseli starať o parkovanie, prípravu vozidla, čerpanie pohonných hmôt a ďalšie drobné aktivity.