EÚ umožní polícii priamy prístup k serverom technologických firiem

Ak treba čosi vyšetriť, v ceste nesmú stáť zdĺhavé žiadosti a schvaľovania medzi členskými štátmi.

9. jún 2017 o 11:04 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Žiadne úskoky, omeškania a výhovorky. Ak potrebujú vyšetrovatelia a vládne agentúry dáta zo serverov, musia ich okamžite dostať. A to aj vtedy, ak sa nachádzajú v úplne inej krajine Európskej únie.

Novú legislatívu chce už koncom tohto roka prerokovať Európska komisia. Reaguje tým na súčasnú situáciu, ktorá je bariérou k rýchlemu vyšetrovaniu a zásahom.

Servery, cloudy a úložiská technologických firiem už nebudú pod ochrannou rukou štátu, v ktorom sa nachádzajú. Bez toho, aby požiadavky museli prejsť zdĺhavým schvaľovaním v rámci medzinárodnej spolupráce, vyšetrovatelia, súdy či vládne agentúry sa na firmy obrátia s dopytom priamo.

Znamená to, že Microsoft, Google, Oracle ale aj poskytovatelia internetu či prevádzkovatelia služieb budú musieť otvoriť zverené dáta každému oprávnenému orgánu v EÚ. Legislatíva má presne vymedziť, kto bude mať právo odosielať požiadavky, ale aj to ako bude súkromie používateľov chránené.

Diskutuje sa i o tom, že by vyšetrovacie orgány mohli získať priamy prístup ku cloudom, kde by prostredníctvom online nástrojov mohli robiť dopyty na dáta priamo. Nová legislatíva má zintenzívniť prepojenie digitálneho sveta so skutočným v rozsahu, ktorý umožní robiť všetky štandardné zásahy v tomto priestore rovnakou rýchlosťou, ako je tomu v živote.

V tejto súvislosti sa podľa BBC hovorí hlavne o terorizme a organizovanom zločine. Tvorcovia legislatívy chcú všetko vyladiť tak, aby veľké firmy nemohli úskokmi zabrániť tomu, aby dáta sprístupnili. Z minulosti je známych viacero sporov, keď firmy odmietali vydať dáta s odôvodnením, že sa nachádzajú mimo EÚ.