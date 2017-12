DARPA chce, aby umelá inteligencia v ľudskej reči prezrádzala ako sa rozhoduje

Už žiadne čierne skrinky so svojim vlastným rozhodovaním. Vedci chcú, aby umelá inteligencia dokumentovala svoje kroky a rozhodnutia.

7. jún 2017 o 11:12 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Hoci ide o technológie stvorené človekom, je to svet do ktorého nevidia ani samotní vývojári. Neurónové siete pri učení spletajú svoje vlastné pravidlá rozhodovania, ktorými dokážu v zlomku času riešiť náročné výzvy.

Prečo položí pri hre Go počítač figúrku na konkrétne miesto hracej dosky a ako spároval počítať dve svetové reči, aby ich dokázal obojsmerne prekladať cez svoj vlastný, umelý jazyk? To všetko by mal odhaliť nový projekt, ktorý sa rozhodla financovať americká agentúra ministerstva obrany - DARPA.

Štátna univerzita v Oregone dostala podľa magazínu Mashable grant vo výške , milióna dolárov na to, aby jej akademici vyvinuli nové komunikačné rozhranie. To by malo ľuďom v zrozumiteľnej reči vysvetľovať, akým spôsobom uvažuje umelá inteligencia a prečo tak robí.

Analytikom by to pomohlo pri hodnotení zručnosti neurónových sietí, vývojári softvérov by sa mohli naučiť nové stratégie programovania a sociológovia by mohli vyvrátiť alebo potvrdiť obavy z toho, že by učiace sa stroje mohli jedného dňa ohroziť existenciu ľudstva.

Je kľúčové pochopiť a zdokumentovať, ako jednotlivé neurónové siete pracujú. Kým v tejto chvíli sa viac ponášajú na zložitú čiernu skrinku, ktorej obsahu nerozumieme, do budúcnosti by mohli otvorene dokumentovať svoje pochody, rozhodnutia a stratégie.

Je otázkou, či sa akademikom podarí uspokojivo k výzve postaviť. Bolo by však príjemné, ak by samojazdiace auto počas jazdy dokumentovalo svoje rozhodnutia, a ak by vedecké neurónové siete prinášali nielen výsledky svojej práce, ale aj postupy ako sa k nim prepracovali.

Dôverovali by ste neurónovým sieťam a umelej inteligencie, ak by ste im vďaka novému rozhraniu videli "do mysle"?