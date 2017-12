Slováci a najlepší hokejisti? Ako vnímame svet podľa vyhľadávaní v Google

Jedlo, nápoje, športovci a dovolenky patria medzi najvyhľadávanejšie.

7. jún 2017 o 9:30 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V Rusku hľadajú najlepšiu vodku, na Ukrajine online zoznamky a v Kirgizsku zas nočný život.

Vyhľadávaním na internete vytvárajú ľudia trendy a Google ich zahŕňa do svojich automatických dopĺňaní formulárov (spolu s vašou históriou vyhľadávania). Stačí ak do vyhľadávača Google napíšete "Best MENO KRAJINY ANGLICKY" a hneď uvidíte ako ostatní ľudia vnímajú rôzne krajiny sveta, vrátane Slovenska.

Cestovná spoločnosť Exeter International sa rozhodla online vnímanie sveta ukázať na prehľadných mapách. Celý zoznam krajín si môžete pozrieť na ich stránkach.

Mapy si tiež môžete pozrieť vo vysokom rozlíšení na tomto odkaze. Od vytvorenia máp sa mohli vyhľadávania mierne zmeniť.