USA budú pri vízach preverovať aj vaše e-maily aj Facebook

Ako sa správate, odhalí vaša digitálna stopa na internete.

5. jún 2017 o 11:36 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Kto žiada o víza pre vstup do USA, v nových formulároch ho môžu zaskočiť nové otázky.

Žiadatelia majú ukázať digitálne profily. Úrady sa pýtajú na e-mailové adresy používané v posledných piatich rokoch, ako aj na identifikátory v sociálnych sieťach.

Predmetom záujmu sú digitálne identity, ktoré sa týkajú osobného, pracovného ako aj akademického života.

Podľa BBC, doplnkové informácie budú žiadať úrady približne pri jednej žiadostí z dvesto. Nejde o plošné sledovanie, ale o doplnkový bezpečnostný prvok.

Nová iniciatíva, má sprísniť režimu vstupu do USA. Úrady už dlhší čas majú právo nazerať do úložísk elektroniky, ktorú používatelia pri cestovaní nosia so sebou.

Znamená to, že aktívne používané identity mohli z mobilov, tabletov či notebookov pomocou svojich nástrojov načítať i dosiaľ.

Zmenou je prístup k identitám a e-mailom, ktoré sa v zariadeniach nenachádzajú. Očakáva sa, že ľudia ich uvedú v žiadosti.

Úrady nemusia sledovať obsah dát ktoré sú k identitám naviazané, nápomocné môžu byť i väzby samotnej pri komunikácii.