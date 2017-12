PMÚ nemôže zasahovať do zvyšovania cien internetu

Bratislava 10. januára (TASR) - Protimonopolný úrad (PÚ) SR a Telekomunikačný úrad (TÚ) SR nemôžu v oblasti zvyšovania cien internetu zasiahnuť.

Podľa predsedníčky PMÚ SR Danici Paroulkovej vo veci zvýšenia cien internetu nemá PMÚ SR kompetenciu konať, i keď tieto služby poskytuje monopolný prevádzkovateľ, pretože ide o oblasť cenovej regulácie. Tu má výlučné právo nezávislý regulátor, ktorým je TÚ SR.

TÚ SR zdražovanie internetu nepodporuje, ale zároveň upozorňuje, že sa k zmenám cenovej politiky ST nevyjadruje, pokiaľ nie je v rozpore s rozhodnutím o regulácii cien. V tomto prípade to tak je, pretože volania na čísla 019xx (internet) nie sú regulovanou cenou. Možnosťou jej upravenia je rokovanie TÚ SR so ST. Takéto rokovanie prebehlo pred zvýšením cien v júli 2001, ktorého výsledkom bolo ich skorigovanie a zabezpečenie zníženia dopadu ich nárastu na užívateľov. V súčasnej situácii však TÚ SR zvažuje aj možnosť regulácie cien pripojenia na internet. Pre TASR to uviedol hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Svoju nespokojnosť vyjadril aj minister dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Jozef Macejko v otvorenom liste riaditeľovi Slovenských telekomunikácií (ST), a. s. Ladislavovi Mikušovi. Ako informovala hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová, telekomunikácie stanovisko MDPT akceptovali a obsahom listu, ako aj celou problematikou sa budú zaoberať na rokovaní predstavenstva v najbližších dňoch.

Spomínané zvýšenie cien má dopad najmä na vlastníkov ISDN liniek, kde sa cena zvýšila pri hodinovom pripojení na internet o vyše 100 %. Cena pripojenia ostatných používateľov, pripájajúcich sa pomocou klasickej telefónnej linky vzrástla o 12 %.

V petícii, ktorú zverejnili na internetovských stránkach organizátori protestu proti zdražovaniu internetu, je aj návrh na preradenie služieb za internetové spojenie z vyššej 23-% sadzby na 10 %, pričom súčasnú výšku DPH považujú za prekážku v rozvoji slovenského internetu. Pre porovnanie: DPH v okolitých krajinách - Maďarsko (25 %), Rakúsko 20 %, Nemecko 16 %, Poľsko 6 % a Česká republika 5 %.

