Rally Trophy – zlaté časy rely

11. jan 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Dychtivo očakávaná automobilová simulácia Rally Trophy už na škatuli sľubuje jedinečné jazdecké zážitky za volantom preslávených áut éry, keď vozidlá tejto kategórie ešte nemali akceleráciu prúdového lietadla a počet konských síl pod ich kapotou sa len ťažko prehupoval cez 150. Prináša tak vítané osvieženie žánru, ktorý obsahuje, až na niekoľko výnimiek, len simulácie elektronikou preplnených super áut dneška a budúcnosti. Spolu so skvelou grafikou a prepracovanou fyzikou jazdy by tak malo ísť o vynikajúcu hru, hoci jej autori vôbec nepatria do zoznamu svetovo preslávených firiem. S výnimkou niekoľkých nepríjemností prameniacich pravdepodobne z predčasného vydania hry, sa očakávania podarilo naplniť.

V dvoch hlavných módoch hry, rely šampionáte alebo arkáde, sa posadíte do kabíny preslávených rely áut 60-tych až 70-tych rokov minulého storočia. Sympatický Mini Cooper S, klasika ako Opel Kadett Rallye, Alfa Romeo Giulia GTA, Ford Escort RS 2000 Mk1 alebo nedostižná Lancia Stratos, to sú tie najzaujímavejšie kusy z vozového parku Rally Trophy. Jazda týmito veteránmi sa od pretekov v bežných simulátoroch dosť odlišuje, k čomu prispieva aj skvelý fyzikálny model jazdy, keď sa vozidlá, ktorým sa o pohone všetkých štyroch kolies ani nesnívalo, lenivo pohupujú po prašných lesných cestách v Rusku alebo sa boria do vysokých závejov snehu. Škoda, že si aj modelovanie poškodenia pri nešetrnej jazde nezaslúži toľko chvály, keďže deformácie väčšinou vôbec nezodpovedajú realite. Podobne rozporuplne je možné vyjadriť sa aj o grafike, pretože hoci sú niektoré zábery takmer fotorealistické, vidno, že okolie trate by ešte nejaký ten týždeň práce potrebovalo, nehovoriac o tom, že prudké oslňujúce slnko v očiach vodiča v búrke nepôsobí práve logicky.

Zvuková stránka si zasa zaslúži pochvalu za slušné zvuky motorov, ale hudba opäť pôsobí nedokončene. Je síce podarená a výborne žánrovo zasadená do zobrazeného obdobia automobilovej histórie, ale každá melódia sa asi po minúte a pol začne zúfalo opakovať. Celej hre by nezaškodilo ešte aj obohatenie o viac pretekov, pretože ju skúsení hráči dosť rýchlo pokoria, ale pokiaľ ide o výborný pocit z jazdy v skvelých autách minulosti, patrí Rally Trophy na špičku.