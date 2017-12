Ako bezplatnosť na internete ničí informačné odvetvie

Podľa najnovšej správy Forrester Research ľudia používajúci internet stále nie sú ochotní platiť za informácie, ktoré tu získajú. Podľa predchádzajúceho výskumu tej istej agentúry si zároveň väčšina ľudí myslí, že kvalita informácií na internete je príliš

12. jan 2002 o 22:30

nízka. Ľudia chcú kvalitné informácie, ale odmietajú za ne platiť. To je začarovaný kruh, ktorý nebude ľahké preťať.

Ak chceme pochopiť problém poskytovania informácií na internete, musíme si v prvom rade uvedomiť, že tu existujú dve základné skupiny informácií.

Prvé produkujú tradiční vydavatelia, ktorí sú priamo závislí od príjmov za predaj informácií. Svoje náklady pokrývajú predajom inzercie alebo poplatkami od čitateľov, najskôr oboma spôsobmi.

Druhý typ informácií slúži rozličným organizáciám, ktorým pomáha predať viac tovaru alebo zvyšovať hodnotu ich značky. Práve tento druh informácií je na internete najčastejší. Prínos, ktorý takéto informácie pre ich tvorcov predstavujú, je nepriamy a preto ich zverejňovanie nie je ohrozené neochotou ľudí platiť zaň.

Všadeprítomné heslo „informácie majú byť bezplatné“ je však útokom na samotnú podstatu informácií. Keď ich neustále spájame so slovom „zadarmo“, v celej spoločnosti sa stále prehlbuje pocit, že publikovanie internetového obsahu je lacné a že informácie majú len veľmi malú hodnotu.

Dobrým príkladom môže byť sága Napster. Ľudia, ktorí si začali nelegálne vymieňať hudobné nahrávky, si rýchlo osvojili tézu, že je to ich právo. Vyhlásili, že hudobný priemysel je skorumpovaný, a teda je v poriadku kradnúť. Nahrávacie spoločnosti, ktoré chceli krádežiam hudby zabrániť, boli onálepkované ako nenásytné a konajúce proti hudobným fanúšikom.

Každý, kto sa niekedy podieľal na tvorbe internetového obsahu, však vie, že tvorba kvalitných informácií je veľmi drahý a zdĺhavý proces. Informácie nikdy nevzniknú zadarmo. Prečo je však na internete stále toľko bezplatných informácií? Dôvody sú nasledovné:

1. Informácie sa používajú na predaj produktov alebo upevňovanie určitej značky na trhu.

2. Niektorí tvorcovia internetového obsahu stále veria, že náklady na internetové informácie možno pokryť len z inzercie. Nefunkčnosť tohto modelu začala byť zrejmá až potom, ako sa podobným spoločnostiam podporovaným rizikovým kapitálom minula hotovosť.

3. Množstvo spoločností prevádzkujúcich webové stránky je informačne dotovaných z neinternetových odvetví - napríklad zo strany papierových novín.

4. Zavedenie systémov internetových platieb (a internetového predplatného) je stále zložité. Systémy „plať len za prečítanie“ zväčša nie sú dostupné, lebo myšlienka digitálnych peňazí sa zatiaľ neujala.

Každý produkt má len takú hodnotu, koľko sú zaň ľudia ochotní zaplatiť. Ak sú ľudia stále fixovaní na bezplatné informácie, sme v patovej situácii.

Kým internetisti nebudú ochotní platiť, pokles kvality internetového obsahu bude pokračovať. V určitom bode, možno o dva roky, však narazíme na dno. Množstvo internetových stránok bude musieť zaniknúť alebo zaviesť poplatky za svoje služby.

No na svete už bude dostatok ľudí, ktorých prestane baviť strácať časť preklikávaním sa cez more bezplatného, no zväčša málo hodnotného obsahu.

Raz sa to musí stať. Kvalita je kvalita a nikdy nebude zadarmo.