Odkrývanie tajomstiev počítačov z ruín WTC

10. jan 2002 o 22:29

Technička nemeckej firmy Convar drží v rukách poškodený harddisk počítača, ktorý bol nájdený v ruinách World Trade Centra. FOTO – REUTERS

Amerika má podozrenie, že tesne pred útokom na World Trade Center v New Yorku – či dokonca v čase, keď boli budovy už v plameňoch – uskutočnili osoby spojené s teroristami finančnú transakciu v hodnote viac než 100 miliónov dolárov, ktorá im mala vďaka následnému poklesu burzových indexov zabezpečiť slušný zisk. Na prevod peňazí mali byť využité práve terminály nachádzajúce sa v budove World Trade Center, pričom všetky dôkazy o operácii mali byť nenávratne pochované v troskách budovy. Počítačoví experti sa preto dnes snažia informácie z diskov počítačov, ktoré sa našli v ruinách budov, zachrániť a nájsť medzi nimi dôkaz, ktorý by mohol túto hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť.

Väčšinu kontraktov na obnovu poškodených dát získala najvýznamnejšia svetová firma v tejto oblasti, nemecký Convar. Jej pracovníci na obnovu dát poškodených ohňom, vodou alebo množstvom prachu pred dvoma rokmi vyvinuli unikátnu laserovú technológiu.

„Stupeň znečistenia diskov počítačov (z New Yorku) je vysoký, pretože na disky bol pod veľkým tlakom nanesený drobný prach,“ hovorí riaditeľ Convaru Peter Henschel. „Napriek tomu sme prekvapení, že tak veľa diskov je v dobrom stave a doteraz sme boli schopní získať prakticky 100 percent dát zo všetkých diskov, ktoré sme dostali.“

Convar nemôže zverejniť, ktoré spoločnosti ju poverili obnovou dát v počítačoch, ani to, aké informácie obsahovali zachránené počítače. Z každého počítača Convar získa približne 40 gigabajtov dát, ktoré sa z nemeckého mestečka Pirmasens v blízkosti francúzskych hraníc, kde firma sídli, okamžite odosielajú satelitom alebo prostredníctvom kuriéra späť do New Yorku.

Za obnovenie dát z jedného počítača zaplatia objednávatelia 20- až 30-tisíc dolárov (1 - 1,5 milióna korún). Pre vysokú cenu sa informácie dolujú len z obmedzeného množstva diskov.

Isté britské noviny chceli zaplatiť za získanie kópie osobného e-mailu, ktorý poslal jeden z pracovníkov uväznených v budove WTC krátko pred svojou smrťou – firma Convar to však odmietla.

Napriek množstvu získaných dát zatiaľ nemožno povedať ani to, či podozrivá transakcia skutočne prebehla. „Mohlo by sa ukázať, že Američania v toto ráno jednoducho šialene veľa nakupovali. V súčasnosti je totiž stále príliš veľa transakcií, o ktorých neexistujú záznamy,“ povedal P. Henschel. „V každom prípade bol (11. septembra) mimoriadne vysoký nielen počet peňažných transakcií, ale aj ich celkový objem.“

Riaditeľ Convaru je presvedčený, že vďaka informáciám z počítačov sa problém peňažných transakcií zo dňa teroristického útoku napokon podarí objasniť. (rha, reuters)