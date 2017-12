IT trhu môže pomôcť „bin Ládinov efekt“

9. jan 2002 o 22:31

Na trhu informačných technológií (IT) by malo podľa predpovedí analytickej spoločnosti IDC dôjsť k oživeniu najneskôr v polovici tohto roku. Podľa prognózy vývoja celosvetového trhu IT v roku 2002 by sa mali v USA výdavky na IT medziročne zvýšiť o šesť percent a v západnej Európe o šesť až sedem percent. Najdynamickejší nárast výdavkov sa očakáva v Ázii, a to o desať až dvanásť percent, uviedla IDC.

Podľa jej manažéra Johna Gantza sa rozvoj trhu pôvodne predpokladal už začiatkom tohto roka, ale teroristický útok na USA toto oživenie oddialil. Za dobrú správu však považuje, že ekonomické predpoklady stojace za predpoveďou vývoja trhu sa zlepšujú. „Ozdravenie trhu by tak mohlo prísť skôr, ako dnes predpovedáme,“ dodal.

Strach z ďalších útokov, Gantzom označovaný ako „bin Ládinov efekt“, pravdepodobne urýchli snahu spoločností prerobiť svoje počítačové bezpečnostné systémy.

Predvianočná nákupná horúčka priniesla v decembri 2001 oproti predpokladom expertov vyššie tržby z predaja elektroniky a počítačov. „December priniesol príjemné prekvapenie zo strany bežných spotrebiteľov,“ povedal analytik spoločnosti Merrill Lynch Steven Fortuna, „kľúčovým je však postoj veľkých spoločností a tu je predaj stále veľmi slabý a nevykazuje žiadne známky oživenia.“ Fortuna preto predpokladá, že IT trh bude stagnovať ešte minimálne celý prvý polrok 2002.

Impulzom na oživenie trhu v ázijskom regióne by podľa IDC mohol byť vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorý by mal viesť k pravidelnému ročnému rastu výdavkov do oblasti informačných technológií o 25 percent. V roku 2010 by tak mal byť čínsky trh IT tretím najväčším na svete.

Tento rok by mal byť zlomovým pre operačný systém Linux - tento produkt sa podľa IDC už stáva životaschopnou alternatívou pre použitie v podnikaní.

(čtk, reuters, rha)