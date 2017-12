Týždeň vo vede

(3. 1.–9. 1. 2002)

9. jan 2002 o 22:20

* Rýchlosť svetelného impulzu môže v prostredí so silnou závislosťou indexu lomu na vlnovej dĺžke klesnúť až na nulu. Energia a informácia svetelného lúča sa pri tom uloží ako vlna excitácií atómov prostredia. Fyzici z Harvard University takto „zastavili a uložili“ svetlo v pare. Ich kolegovia z Massachusetts Institute of Technology a z Air Force Research Laboratory to teraz dosiahli v tuhej látke, kryštále kremičitanu yttria s prímesou prazeodýmu.

* Fyzici z kalifornského Lawrence Livermore National Laboratory laserom zjonizovali sodíkové atómy vo výške 95 km, čím vznikol asi metrový zdroj oranžového svetla. Javí sa ako slabá „hviezda“ a bude slúžiť ako senzor pre adaptívnu optiku ďalekohľadov s priemermi objektívov 10 metrov havajského Keckovho observatória, najväčších na svete. Adaptívna optika automaticky zohľadňuje zmeny v atmosfére a dosahuje výnimočnú kvalitu obrazu.

* Astronauti trpia pri misiách na obežnej dráhe nespavosťou. Dĺžka ich spánku býva nanajvýš šesť hodín. Kumulujúci sa spánkový deficit vážne ovplyvňuje výkonnosť. Americkí vedci na čele s Davidom Dingesom z National Space Biomedical Research Institute navrhujú, aby astronauti hlavný spánok kombinovali so zdriemnutím si počas dňa, a testujú optimálne dĺžky spánkových fáz.

* Evolučný biológ James Kirchner z University of California v Berkeley pred rokom spolu s kolegyňou Anne Weilovou preukázal, že pozemský život potrebuje aspoň 10 miliónov rokov, aby sa spamätal z masového vymierania biologických druhov, akých bolo zatiaľ päť (za šiestym stojí človek). Teraz to doplnil zistením, že evolúcia sa po rýchlych masových vymieraniach adekvátne nezrýchľuje, ale podlieha striktným „rýchlostným obmedzeniam“.

* Americkí molekulárni biológovia na čele s Concepcionom Zimmermanom z University of California v San Franciscu odhalili bielkovinu bunky hostiteľa, ktorá je nevyhnutná na to, aby si nedospelý vírus HIV-1 po preklade svojej genetickej informácie vytvoril kapsidu a stal sa naozaj škodlivým. Ide o bielkovinu HP68 (Rnase L inhibítor), ktorá sa podieľa na väzbe adenozíntrifosfátu (ATP), zdroja energie v bunke.

* Americkí a nemeckí medicínski bádatelia vedení Ianom Duncanom z University of Wisconsin v Madisone zistili, že antibiotikum zo skupiny tetracyklínov, minocyklín, by mohlo slúžiť ako účinná liečba rozptýlenej sklerózy, pustošivého ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Potkanom s namodelovanými podmienkami rozptýlenej sklerózy liečeným minocyklínom sa príznaky buď vôbec neobjavili, alebo boli miernejšie.

* Japonskí chemici na čele so Shu-ichi Niwom z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology v Tsukube prišli na jednokrokový spôsob výroby fenolu z plynnej zmesi benzénu a kyslíka v špeciálnom konvertore z hliníkovej trubice s vrstvou paládia a obalu s vodíkom. Fenolu sa vyrába ročne 6,6 milióna ton. Nový spôsob jeho syntézy je menej náročný na energiu a bez nežiaducich produktov. 5D