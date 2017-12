Levica adoptovala antilopie mláďa

Dospelá levica dlho mýlila odborníkov v Keni, keď prijala za vlastné mláďa oryxa, druh antilopy, ktorý najmocnejší africký predátor rád loví. O svoje adoptované mláďa prišla v nedeľu, keď ho zožral leví samec.

9. jan 2002 o 22:30

FOTO - REUTERS

Levica sa dostala k mláďaťu krátko po jeho narodení pred dvoma týždňami v kenskom národnom parku Samburu, kde ležalo a čakalo na svoju matku.

V rozpore so svojimi zvyklosťami levica malého oryxa rýchlo adoptovala, dávala mu najavo svoju lásku a chránila ho pred inými predátormi, ako by to bolo jej vlastné potomstvo. Napodiv však dovoľovala skutočnej matke oryxa, aby ho prišla príležitostne nakŕmiť, potom ju však odháňala.

„Mláďa oryxa bolo levici veľmi blízke,“ povedal strážca v parku Patrick Muriungi. „Raz sa tam objavil leopard, ktorý chcel mláďa zabiť, ale levica ho účinne bránila.“ V nedeľu levica – zoslabnutá nedostatkom potravy po dvoch týždňoch ochrany „svojho“ mláďaťa – viedla oryxa napiť k rieke. „Nanešťastie bol v blízkosti v buši leví samec,“ hovorí Muriungi. „Keď si levica šla zdriemnuť a mláďa sa neďaleko hralo, lev ho chytil a zabil. Levica revala. Bola veľmi rozzúrená. Obiehala revúc asi desaťkrát okolo leva a potom zmizla. Lev odtiahol mŕtvolu k stromu a polovicu jej zožral. Odvtedy sa levica neukázala.“

Prírodovedec Vincent Kapeen povedal denníku Daily Nation, že levica možno adoptovala mláďa, pretože stratila spoločnosť svojej svorky a trpela osamelosťou. „Zarážajúce je, že tento vzťah trval tak dlho.“ (reuters, r)