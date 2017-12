Uhlie čistia baktériami

9. jan 2002 o 22:30

Nová čistiaca technológia vedcov z Brookhaven National Laboratory v USA by mohla prispieť k redukovaniu znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri spaľovaní nerastných palív. Vypestovali baktériu, ktorá si pochutnáva na kontaminantoch v uhlí. Chemici Mow Lin a Eugene Premuzic z US Department of Energy‘s Brookhaven National Laboratory v štáte New York dokážu zbaviť uhlie síry, ťažkých kovov a ďalších toxických nečistôt. Pri spaľovaní sa práve zo síry tvorí škodlivý plyn oxid siričitý.

Vedci sa už dávno snažia využiť prírodu na odstraňovanie „neporiadku“, ktorý človek na Zemi pácha, v tomto prípade sa znečisteniu dokonca pokúsili predísť a pomocou baktérií premenili uhlie na environmentálne atraktívny zdroj. Lin a Premuzic vyvinuli bakteriálne kmene, ktoré trávia ropu; najskôr museli nájsť mikroorganizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémne drsných podmienkach, pretože pri príprave uhlia na použitie v elektrárňach sú vysoké teploty a tlaky bežné.

Priamo v prírode (napr. na geotermálnych miestach v južnom Pacifiku a severnej Amerike) zozbierali niekoľko typov baktérií. Baktérie pestovali v pôde s obsahom ropy a tie kmene, ktoré prežili, „odmenili“ stravou, ktorá obsahovala ešte viac surovej ropy. Proces opakovali, kým neizolovali mikroorganizmy, ktoré dokázali prežiť iba na rope ako jedinom zdroji živín. Potom začali nahradzovať malé množstvá ropy uhlím a postupne získali baktérie, ktoré „konzumovali“ iba surové uhlie. Novovyvinuté kmene patria k bakteriálnym druhom Leptospirillum ferrooxidans a Thiobacillus ferrooxidans. Tieto mikroorganizmy rozkladajú organické molekuly v uhlí na jednoduchšie molekuly, ktoré sa spaľujú účinnejšie ako normálne uhlie, alebo sa dajú zmeniť na uhoľné plyny či tekuté palivo rýchlejšie. Baktérie odstraňujú síru a iné kontaminanty, vďaka čomu je palivo čistejšie.

Niektoré novovyvinuté mikroorganizmy sa viac hodia na extrahovanie síry, iné odstraňujú ťažké kovy či oxid dusíka, ktorý je najpodstatnejšou zložkou smogu. Mali by sa teda dať vyvinúť kultúry na čistenie rôznych typov uhlia. (ABC)