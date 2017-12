Ako odvrátiť katastrofu

Zničenie života na Zemi by podľa odhadov mohol spôsobiť dopad kozmického telesa veľkosti 1 kilometra. Kozmickí odborníci hovoria, že zrážku Zeme s malým kozmickým telesom možno odvrátiť. Háčik je v tom, že by muselo byť objavené niekoľko mesiacov či dokonca rokov skôr, ako by prekrížilo dráhu našej planéty. „Dnešná technológia umožňuje vyslať k takému objektu raketu naloženú výbušninami či pravdepodobnejšie s jadrovou náložou,“ povedal pred časom Don Yeoman z americkej vesmírnej agentúry NASA. „Nálož by sme odpálili tesne pred asteoridom, čo by jeho let tak spomalilo, že by minul Zem.“

Určitým nebezpečím je, že v prípade rozbitia nebeského telesa by sa niektorá jeho časť mohla ďalej pohybovať po pôvodnej dráhe a Zem zasiahnuť rovnako.

Vedci tiež rozmýšľajú, že by vo vesmíre nad Zemou zostavili veľké zrkadlo, ktoré by na blížiaci sa objekt sústredilo slnečné lúče. Teplom uvoľnené plyny by z planétky unikali a pozmenili by jej dráhu. To by však znamenavlo mnoho technických problémov.

