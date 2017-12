(Takmer) hrôzostrašný začiatok roka

9. jan 2002 o 22:35

Nechýbalo veľa a rok 2002 sa mohol začať katastrofou. Takmer sa stalo to, z čoho majú odborníci najväčšiu hrôzu: že sa náhle a nečakane objaví neznáme pomerne veľké teleso – planétka, ktorej bude stáť v ceste Zem. A času na aktívnu obranu či evakuáciu ohrozených lokalít (kontinentov?) bude málo.

Nemôžeme rátať s tým, že vždy budeme mať toľko šťastia ako doteraz. Pretože i tentoraz nás blízkozemský asteroid (ako aj mnoho iných pred ním) minul. Veľmi-veľmi tesne, ale minul. 7. januára nadránom okolo nás preletel donedávna neznámy pútnik s veľkosťou 240-530 metrov iba v dvojnásobnej vzdialenosti Mesiaca od Zeme.

Podľa zjednodušeného geometrického modelu stretnutia (pri priemete do roviny ekliptiky) by stačilo, aby sa Zem a asteroid dostavili presne do bodu prekríženia ich dráh (v skutočnosti sa v priestore našťastie nepretínajú) len o niekoľko „chvíľ“ (5 až 7 hodín) skôr a zrážka by bola neodvratná. Vďaka „meškaniu“ Zeme však planétka 2001 YB5 preletela pred ňou (nie úplne čelne). Najmenej pre jedného účastníka by sa zrážka mohla skončiť tragicky, ale i v menej smutnom prípade by boli škody určite na oboch stranách.

Hoci sa priblíženie odohralo bez dramatických následkov, ponúklo zaujímavý pohľad. Tesnosť preletu sa prejavila najmä na veľkej zdanlivej rýchlosti planétky 2001 YB5. Bola aj pomerne jasná, ale iba pre odborníkov so solídnejším vybavením. V istom zmysle sa zopakovala nedávna udalosť s asteroidom 1998 WT24 zo 17. decembra 2001. Vtedy bolo priblíženie telesa spojené s jeho veľkou jasnosťou, čo robilo túto udalosť atraktívnou pre širší okruh zvedavcov.

Tentoraz sa parametre zamenili: o čosi nižšiu jasnosť vyvážila veľmi vysoká rýchlosť. V istej chvíli sa asteroid presúval rýchlosťou až 13,53° za hodinu. Týmto tempom by obletela zemeguľu za 26 hodín, čo je úctyhodný výkon. Uhlovo by bola len 17-krát pomalšia ako umelá družica Zeme na nízkej obežnej dráhe. Pomalší satelit by bol rýchlejší už „iba“ deväťkrát. Kto videl letieť nejakú družicu (trebárs kozmickú stanicu Mir alebo ISS), vie si urobiť predstavu. ŠTEFAN GAJDOŠ