Peter Celec: Slovenská veda prišla o najdôležitejšiu vec

Bez prístupu k informáciám sa podľa molekulárného biológa PETRA CELECA z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nedá robiť kvalitná veda.

10. jan 2017 o 17:57 Dominik Holič

Slovenskí vedci nemajú od začiatku roka 2017 prístup k databáze vedeckého vydavateľstva Elsevier. Obmedzuje vás to pri dennej práci?

„Samozrejme, je to veľký problém, pretože prístup k informáciám je absolútne kľúčová vec. Vo vede nič dôležitejšie neexistuje. Ostatné peniaze, ktoré sa investujú do vedy, sa môžu využiť efektívne, ale nemusia.

Predplácanie vedeckých časopisov na niekoľko rokov je síce drahé, ale je extrémne dôležité, aby mali veci prístup k aktuálnym informáciám. Inak sa kvalitná veda nedá robiť."

Slovensko stratilo prístup k svetovej vede

Čo vedcom databáza Elsevier ponúka?

„Všetky vedecké výsledky musia pred uverejnením v odbornom časopise prejsť recenzným konaním. Pred tým, než sa zverejnia, de facto pre vedeckú obec neexistujú. Zverejňujú sa v tisícoch časopisov z rôznych odborov a od rôznych vydavateľstiev.

Renomované vydavateľstvo Elsevier je jedným z najväčších. Ponúka veľké množstvo kvalitných časopisov a rozsiahlu medzinárodne akceptovanú databázu Scopus."

Znamená to, že vám týmto znemožnili držať krok s vývojom vo vašej oblasti výskumu?

"Nemáme prístup asi k tretine všetkých vedeckých časopisov ani do databázy Scopus. Prirovnal by som to k tomu, ak by novinári nemali prístup k Reuters, TASR a iným tlačovým agentúram. Keď si neviem prečítať, o tom, čo robili moji kolegovia v téme, ktorú riešim, ako môžem robiť niečo nové? To jednoducho nejde.

Financovanie výskumu na univerzitách je do značnej miery odvodené od toho, koľko človek publikuje v kvalitných časopisoch, napríklad v tých, ktoré pokrýva práve databáza, ku ktorej už nemáme na Slovensku prístup."

Blackout slovenskej vedy

Kde sa stala chyba?

"To je otázka pre ministerstvo školstva, ktoré musí nájsť zdroje pre Centrum vedeckých a technických informácií (CVTI), aby mohlo zaplatiť predplatné. Či už zo štrukturálnych fondov, alebo z vlastných zdrojov.

Stovky miliónov sa investovali do kompetenčných centier, prístrojového vybavenia centier excelentnosti a výstavby celých nových výskumných inštitúcií. Ministerstvo investuje aj do podpory návratu špičkových vedcov zo zahraničia.

Ak tieto investície majú mať nejaký zmysel, potom tu musí byť aj prostredie, ktoré im umožňuje robiť kvalitnú vedu a na to je nutnou podmienkou prístup ku kvalitným časopisom.

Ak je problémom vyjednávanie s Elsevierom, predpokladám, že by mohol pomôcť spoločný postoj krajín V4. Ale predpokladám a dúfam, že ide len o dočasný problém, ktorý sa podarí vyriešiť.

