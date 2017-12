Liečba rakoviny aj rozšírená realita: Oceňovali najlepšie slovenské startupy

V bratislavskom Istropolise sa zišli najlepšie mladé firmy zo Slovenska. Na podujatí Startup Awards vystúpil aj prezident Andrej Kiska.

2. dec 2016 o 10:28 Dominik Holič

Ukončujeme prenos zo Startup Awards 2016. Gratulujeme víťazom a ďakujeme vám za pozornosť.

21:07 Prehľad víťazov nájdete na tomto odkaze.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Najlepší slovenský startup zlepšuje liečbu rakoviny

20:49 MultiplexDX je zároveň aj celkovým víťazom Startup Awards 2016.

20:44 Víťazom kategórie Veda sa stáva firma MultiplexDX - ktorá vyvíja nové diagnostické metódy a aplikácie pre rýchlejšiu, efektívnejšiu a personalizovanú liečbu rakoviny.

20:41 V kategórii Digital zvíťazil startup na zlepšovanie call centier AgentBalance.

20:38 Kategóriu Umenie a Dizajn vyhráva čarodejnícka hra v rozšírenej realite Maguss.

20:35 Víťazom kategórie Spoločnosť sa stáva Stemi - aplikácia pre zdravotníkov a záchranárov.

20:13 Nemusíte byť perfektní, aby ste boli úspešní. Stačí, ak ste dostatočne dobrí," motivuje Levine, ktorý v roku 2013 predal svoj startup Waze Googlu za 1,1 miliardy dolárov.

20:01 "Ak vás niekto žaluje za porušovanie patentu, zažalujte ich tiež. Dostanete sa tak na rovnakú úroveň a môžete začať dialóg," odporúča Levine.

19:57 "Zakladanie startupu je ako zalúbiť sa do niekoho," tvrdí hlavný rečník dnešného podujatia, zakladateľ dopravnej aplikácie Waze Uri Levine.

19:15 Najlepším slovenským startupom je podľa čitateľov SME firma MultiplexDX, ktorá sa špecializuje na personalizovanú diagnostiku a liečbu rakoviny. V našej ankete získali 44,1 percenta hlasov.

Na druhom mieste sa umiestnil balkónový ekosystém Bio-cultivator s 17,2 percentami a bronzovú priečku obsadila dotazníková slubža Groupsolver s 8,8 percentami hlasov.

19:05 Ako posledný sa dnes večer na pódiu prezentuje A.I. Diagnostics - startup, ktorý vyvíja umelú inteligenciu na rozpoznávanie rôzych objektov.

Pomocou množstva obrázkov a vzoriek z biopsie ju naučili rozpoznávať poškodené tkanivo a odhaľovať tak rakovinu takmer s nulovou chybovosťou.

18:58 Druhý finalista kategórie Veda sa volá Groupsolver, ktorý sa pýta: čo vlastne chcú zákazníci?

Využíva otvorené otázky a dotázniku, ktoré sa počas prieskumu spokojnosti prispôsobujú. Firmy tak môžu získať presnejšie výsledky a poznatky o preferenciách svojich zázkazníkov.

video //www.youtube.com/embed/lZYsc1M47Vo

18:50 V kategórii Veda sa ako prvý predstavuje startup MultiplexDX, ktorý sa sústredí na liečbu rakoviny.

Za kľúčový považujú personalizovaný prístup k diagnostike a liečbe. Vyvíjajú preto nové metódy a používajú biotechnológie, ktoré umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu liečbu.

18:43 Posledným finatlistom kategórie Digital je AgentBalance - startup, ktorý by chcel, aby bolo kontaktovanie zákazníckej podpory príjemnou skúsenosťou.

Používa nové metriky na monitorovanie spokojnosti zamestnancov call centier. Zameriava sa na pocity, nie na výkon, čím sa snaží zvýšiť čas, ktorý zamestnanci vydržia pracovať v call centre.

18.31 Ďalším súťažiacim je Pygmalios, ktorého cieľom je revolúcia maloobchodu. Firma využíva množstvo senzorov a kamier a zo získaných dát ponúka majiteľom obchodov ucelený pohľad na správanie ich zákazníkov.

video //www.youtube.com/embed/Pxq_2nYlFx8

18:27 Ako prvý z kategórie Digital sa predstavuje startup eDocu. Firma pomáha spoločnostiam vytvárať prehľadné katalógy a inventáre, čím jednodušuje prístup k informáciám a lepšie riešiť každodenné úlohy.

video //www.youtube.com/embed/1i5NYq6OR6M

18:14 Cez prestávky sa okrem občerstvenia dá zabaviť aj na elektrickej trojkolke.

18:11 Videli sme prvú polovicu finalistov. Pred druhým kolom si treba dať kávu.

17:53 Posledným súťažiacim v kategórii Umenei a Dizajn je startup Crafting Plastics. Prinášajú bioplasty, ktoré sú ekologickou náhradu tradičných plastov.

Dnes sa využíajú iba na obaly, ale Crafting Plastics z nich vyrábajú módne doplnky, napríklad kolekciu slnečných okuliarov.

"Myslím, že tejto kategórii môžeme uspieť, pretože prinášame niečo uplne odlišné, nejde o žiaden softvér ani aplikáciu. Reagujeme na populárny trend ekologickej alebo takzvanej concious fashion (uvedomelej módy)," povedal pre SME jeden z členov tímu Filip Schwarz.

17:44 O priazeň poroty sa uchádza aj hra Maguss založená na rozšírenej realite. Dá sa hrať s aj bez špeciálneho čarodejníckeho prútiku.

Hra patrí do žánru MMORPG, čím hráča vťahuje do fantasy sveta. Beta verzia pre verejnosť by mala byť dostupná vo februári roku 2017.

Výhodou oproti PokémonGo má byť viacero možností, ktorým sa v hre dá venovať - napríklad mixovanie elixírov a zlepšovanie jednotlivých zručností.

video //www.youtube.com/embed/0YNDEbv-EjQ

17:34 V kategórii Umenie a Dizajn sa ako prvý prezentuje projekt Bio-cultivator, ktorý chce priniesť viac zelene do betónovej džungle miest.

Múdry ekosystém v sebe zahrna sadenie, kompost a polievanie v jednom zariadení. Stačí kŕmiť červíky v komposte odpadom z kuchyne a pozorovať, ako vám na balkóne rastie kúsok prírody. O zvyšok sa stará systém, ktorý sa sám reguluje podľa meteorologických podmienok danej lokality.

17:29 Tretím súťažiacim kategórie Spoločnosť je aplikácia Stemi, ktorej cieľom je zachraňovať životy. Zameriava sa na zdravotníkov a záchranárov, ktorých spája s kardiológom pri infarktoch.

Aplikácia už funguje v troch zachranárskych službách na Slovensku a tesujú ju aj dvaja partneri v USA.

video //www.youtube.com/embed/mAWMVr21AiM

17:21 Druhým finalistom v kategórii Spoločnosť je mobilná platforma Karmadilo. Používatelia aplikácie sa zúčastňujú prieskumov trhu pre rôzne korporácie, čím získajú finančnú odmenu, ktorú môžu venovať ľubovolnej charite alebo neziskovej organizácii.

17:10 Smartfóny majú množstvo užitočných funkcií, no nevidiaci a slabozrakí ich nedokážu využívať. Pomôcť im chce spoločnosť Corvus, ktorá vyvíja sadu aplikácií s inuitívnym ovládaním, hlasovou odozvou a čítačom obrazovky.

Výhodou oproti konkurencii je čisto softvérové riešenie, používateľ nepotrebuje žiadne hardvérové doplnky.

17:08 Každý startup má tri minúty na prezentáciu. Začíname kategóriou Spoločnosť (Society), kde by malo ísť o technologickú inováciu so spoločenským presahom.

17:06 Začína prezentácia finalistov. Dvanásť startupov súťaží v štyroch kategóriách - Veda, Umenie a Dizajn, Spoločnosť a Digital.

Pravidlá boli jednoduché: musí ísť o slovenskú firmu (alebo jeden zo zakladateľov musí byť Slovák), mala by byť založená na technológiách a mať globálny potenicál.

17:00 Slovensko by malo podľa Kisku byť krajinou, ktorá nerešpektuje korupciu, kde každý občan môže dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Dúfa, že k tomu prispejú aj mladé slovenské firmy.

16:56 "Úspech je vždy prepojený s mnohými neúspechmi, nebojte sa neúspechov," odporúča startupistom prezident Andrej Kiska. "Rešpektujem každý nápad, ktorý vytvorí čo len jedno pracovné miesto."

16:47 "Ide o šiesty ročník Oskarov pre najlepšie mladé technologické firmy zo Slovenska," vtipkuje vo svojom príhovore pred začatím súťaže moderátor Matej "Sajfa" Cifra.

16:34 Zatiaľ druhý najpopulárnejší startup v našej ankete je Bio-cultivator - múdrý balkónový ekosystém. "Máme funkčnú technológiu aj dizajn, ale potrebovali by sme získať prostriedky na začatie výroby," opisuje pre SME výhody zviditeľnenia sa na súťaži šéfka Bio-cultivatoru Zuzana Tončíková.

video //player.vimeo.com/video/191544458?portrait=0

15:59 Cez obedovú prestávku sme navštívili viaceré stánky so sprievodnými aktivitami. Ukázali nám napríklad vzdušný súboj prvých herných dronov na svete, model ekodomu a vyskúšali sme si aj hru Vyderži Pionier.

video //www.sme.sk/vp/34978/

15:44 "Nebojím sa technologických inovácií, ale bojím sa toho, ako ich ľudia využijú." Jednou z inovácií, ktoré podľa Dysonovej môžu o tridsiatich rokov zmeniť svet je genetické inžinierstvo. Ako príklad uvádza možnosť upraviť ľudí, aby boli odolnejší voči kozmickej radiácii, čo výrazne zlepši možnosti vesmírneho cestovania.

15:33 Dysonová prezrádza, že nemá rada kultúru Silicon Valley, pretože je posadnutá titulmi ako CEO (riaditeľ) a porovnávaním, kto koľko zarobil.

15:24 Byť riaditeľom je podľa Dysonovej nuda, pretože musíte riešiť množstvo detailov a nemôžete sa venovať niečomu poriadne.

15:20 "Som posadnutá opravovaním vecí, ktoré nefungujú. Teraz sa napríklad venujem tomu, ako predchádzať cukrovke. Prevencia je škaredé slovo, ja mám najradšej pomenovanie sanitárna propaganda," hovorí americká novinárka a podnikateľka Esther Dysonová, ktorú magazín Forbes vyhlásil za jednu z najvplyvnejších žien amerického biznisu.

Naráža tým na nefungujúce zdravotnícvo a zdôrazňuje, že najlepšie je priebežne sa starať o svoje telo.

15:16 Trojica mladých Slovákov prezentuje svoje nápady. Jedným z nich je napríklad aplikácia Pill Plan, ktorá notifikáciami pomáha ľuďom, ktorí užívajú veľké množstvo liekov a zvyknú na ne zabúdať.

PIll Plan si môžete stiahnuť na zariadenia s operačným systémom Android cez tento odkaz.

video //www.youtube.com/embed/H8MAdzTBzxU

14:21 Fotka zo zákulisia: príprava na prednášku o disruptívnom dizajne v móde.

13:59 Pravdepodobne existujú ľudia, ktorí by chceli vaše dáta. Budte preto opatrní, používajte bezpečnostné nástroje, antivírusové služby a silné heslá, odporúča Karel Obluk.

13:52 Karel Obluk upozorňuje, že online identita sa dá ľahko ukradnúť, pretože útočníkom často pomáhame - napríklad vždy keď posielame alebo zdielame niečo cez sociálne siete. "Každá verejne dostupná informácia sa dá použiť proti vám. Niekedy nimi odhaľujete aj údaje, o ktorých netušíte - vašu polohu alebo vzorce správania," vysvetľuje Obluk.

13:36 "Dnes vás skúsim trocha vystrašiť," začína svoju prednášku o kyberbezpešnosti bývalý šéf antívírusovej spoločnosti AVG Karel Obluk. Rozhovor, ktorý pred pár dňami poskytol pre SME nájdete na tomto linku.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Bývalý šéf AVG: Európe chýba biznisové vnímanie reality

12:37 Prečo niektoré tričká stoja 15 a niektoré 100 eur? Jedným z faktorom je aj status. "Ľudia sú ochotní platiť za status nejakej značky, ale práve tie najdrahšie veci sú často menej kvalitné," hovorí Petra Langerová.

12:25 Slovenská dizajnérka Petra Langerová tvrdí, že každý startup narúša status quo daného odvetvia alebo priemyslu. Pri značke Everlane sa snaží vyrábať kvalitné oblečenie, ktoré netreba pravidelné nahrádzať novým a zároveň zachovať výnosy pre značku aj pre výrobcu.

11:52 Nástrojom budúcnosti pre vytvorenie Homo sapiens 2.0 je vzdelávanie. "Nemôžeme si dovoliť, aby vzdelanie dostali iba tí, ktorí sa narodili správnym rodičom alebo v konkrétnej časti sveta. Musíme si uvedomiť, že vzdelávanie je majetkom verejnosti" vysvetľuje John Sexton.

11:28 Na pódium prichádza bývalý prezident Univerzity v New Yorku John Sexton. "Vzdelávanie je ako symfonický orchester - človek si musí vybrať, do ktorej časti sa najviac hodí," povedal pre SME pred svojou dnešnou prednáškou.

10:40 Víťazov tohtoročných Startup Awards začneme spoznávať o 20:00. Neofciálneho víťaza čitateľov SME vyhlásime o hodinu predtým. Hlasovať môžete v tejto ankete.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hry, zdravie aj ekomateriály: Vyberte najzaujímavejší slovenský startup (anketa)

10:10 Izraelský podnikateľ Yanki Margalit hovorí o budúcnosti. Odporúča napríklad vložiť kontrolu nad dopravou do rúk strojov a "zálohovať" ľudstvo kolóniou na Marse. "Pripravme sa na Homo sapiens 2.0," dodáva na záver svojej prednášky.

Startup Awards 2016 BRATISLAVA. Na úspech začínajúceho biznisu niekedy nestačí mať iba dobrý nápad. Dvanásť slovenských firiem má dnes šancu zviditeľniť sa pred tisíckou svetových investorov. Na šiestom ročníku Startup Awards tiež súťažia o hlavnú cenu päťdesiattisíc eur a menšie ceny v štyroch kategóriách - Veda, Dizajn a Umenie, Spoločnosť a Digital. Súčasťou celodenného programu v bratislavskom Istropolise sú aj prednášky od investorov a rôznych úspešných ľudí zo startupového prostredia. Vystúpi napríklad zakladateľ aplikácie Waze Uri Levine, bývalý šéf českej spoločnosti AVG, niekdajší prezident Univerzity v New Yorku či slovenský prezident Andrej Kiska.

Prečítajte si tiež: