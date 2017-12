Klíma sa rýchlo blíži k bodu, za ktorým už nebude návratu

Nové výpočty ukazujú, že klimatické zmeny môžu spustiť nezvratný proces otepľovania Zeme skôr, ako si vedci mysleli.

1. dec 2016 o 16:04 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/IrKOpPJIbXA

NEW HAVEN, BRATISLAVA. Na stole stojí pohár červeného vína. Do nôh stola aj pohára drgáte a štucháte tak dlho, kým sa pohár nezačne kývať, až sa napokon prevráti a jeho obsah sa vyleje na biely obrus. Škodu už nemôžete nijako napraviť, keď pohár postavíte, víno zostane vyliate a na obruse zrejme zostane navždy tmavý fľak.

Takto sa dá vysvetliť klimatický bod zlomu, ktorý opisuje moment, v ktorom klimatické zmeny dosiahnu nezvratný rozsah a ľudia stratia akúkoľvek nádej na ich kontrolu.

Kritický bod v zmene klímy ľudstvo zrejme dosiahne omnoho skôr, ako si vedci doteraz mysleli. Ukazuje to štúdia z vedeckého časopisu Nature. Doterajšie štúdie totiž zabúdali do výpočtov zahrnúť aj oxid uhličitý, ktorý sa ukrýva v zemskej pôde.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zatiaľ mierime ku katastrofe: Tri scenáre klimatických zmien

Nová štúdia hovorí, že väčšina pozemského oxidu uhličitého (CO2), ktorý je najväčším prispievateľom ku klimatickým zmenám, sa ukrýva práve v pôde. Dostáva sa tam cez rastliny v procese fotosyntézy.

Na klímu však bežne nevplýva. Aspoň nie pri normálnych teplotách. Ak sa však teploty zvýšia čo i len o jeden stupeň Celzia, nastane nezvrátiteľný cyklus, ktorý môže súčasnú klímu úplne zmeniť.

„Oxid uhličitý unikne z pôdy, čo spôsobí ďalšie otepľovanie, to uvoľní z pôdy ďalší oxid uhličitý a tak to pôjde stále dokola. Do roku 2050 týmto procesom stratíme až 55 biliónov kilogramov CO2 z pôdy. Proces sa bude len zrýchľovať a zrýchľovať,“ povedal pre web BBC vedúci výskumu Thomas Crowther.

K záverom výskumníci dospeli na základe dát, ktoré zozbierali z viac ako 49 miest na svete v priebehu dvadsiatich rokov.

Nové výsledky podčiarkujú dôležitosť Parížskej dohody, ktorá chce priemernú globálnu teplotu udržať pod dvoma stupňami Celzia oproti predindustriálnym hodnotám. „Je dôležité, aby sme tieto ciele skutočne dosiahli,“ zdôraznil Crowther.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Paríž klímu nezachráni. Rozhodne sa v Maroku, pôjde o peniaze

DOI: 10.1038/nature20150