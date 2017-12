Stavbe megateleskopu bránia mýtickí bohovia. Budú ho musieť presunúť

Thirty Meter Telescope čelí odmietaniu zo strany Havajčanov už dlhé roky. Nechcú, aby znesvätil ich horu.

2. nov 2016 o 17:43 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Podľa Havajčanov na jeho vrcholku sídlia duchovia a bohovia. Astronómovia by však boli najradšej, keby na ňom stáli observatória a teleskopy. Vrch Mauna Kea má totiž skvelé podmienky na pozorovanie vesmíru v infračervených vlnových dĺžkach.

Aj preto si ho v roku 2009 astronómovia vybrali ako domov pre extrémne veľký teleskop Thirty Meter Telescope (TMT). Jednotlivé časti teleskopu sú už skoro zostrojené, povolenie na výstavbu na Havaji však pozastavil súd a protesty pôvodných obyvateľov.

Ak opäť nepovolia výstavbu, teleskop TMT budú musieť presunúť na úplne iný vrch na Kanárskych ostrovoch. Minulý týždeň o tom rozhodla rada pre výstavbu teleskopu. Havaja sa však nechcú vzdať len tak ľahko.

Tridsaťmetrový teleskop

Projekt za 1,4 miliardy dolárov (približne 1,3 miliardy eur) má skúmať skorý vesmír a atmosféry exoplanét. Jeho priemer bude presne tridsať metrov.

Mal byť taký výkonný, že by astronómom dovolil vykonávať pozorovania, aké nedokážu robiť so súčasnými zariadeniami.

To by platilo, keby ho umiestnili na horu Mauna Kea, ktorá má na pozorovania najideálnejšie podmienky. Je na nej chladno, sucho a je dostatočne vysoká. V infračervenom pozorovaní vesmíru by tak nebránili zbytočné vrstvy atmosféry.

Sídli tu preto už trinásť teleskopov, niektoré z nich však pomaly vyraďujú z prevádzky. Tešia sa tomu najmä pôvodní obyvatelia, ktorí výstavbu ďalšieho observatória odmietajú. Ide podľa nich o opätovné znesväcovanie jedného z najsvätejších miest na Havaji. Podľa pôvodných obyvateľov tu nesídlia len dobrotiví duchovia, ale aj bohyňa snehu Poli'ahu.

O osude projektu sa dozvieme v najbližších mesiacoch, v novembri majú totiž začať nové vypočúvania. Ak súd nerozhodne, budú musieť prípad posunúť na najvyšší súd, čo môže celý proces výstavby výrazne predĺžiť.

Protestujúci bránia vstup na vrch Mauna Kea na snímke z roku 2014. (zdroj: TASR/AP)

Havaj alebo Kanárske ostrovy

Projekt vyvíjajú už pätnásť rokov. Pôvodne mali začať s výstavbou v apríli 2015. Akékoľvek ďalšie zdržovanie a presun celého projektu môže spôsobiť značné finančné aj konštrukčné problémy.

„Naďalej uprednostňujeme vrch Mauna Kea. Naša rada sa bude naďalej usilovne snažiť, aby sme získali súhlas pre stavbu na Havaji. Sme vďační všetkým našim priaznivcom na celom Havaji a hlboko si ceníme ich trvalú podporu,“ píše v tlačovej správe predseda rady medzinárodného observatória TMT Henry Yang.

Ak to na Havaji nevyjde, rada vybrala nové miesto – vrch Roque de los Muchachos na ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov. Nad ostatnými kandidátmi vyhral vďaka vybudovanej infraštruktúre. Vedú sem cesty a je tu aj ubytovanie pre robotníkov.

Oproti havajskému vrchu má však značnú nevýhodu. Mauna Kea má výšku 4207 metrov nad morom, ak by sa merala aj jeho výška pod morom, bol by najvyšším vrchom sveta. Vrch na La Palme dosahuje len 2426 metrov nad morom.

Znamená to, že medzi observatóriom a pozorovateľným vesmírom bude väčšia časť atmosféry. Teleskop tak neuvidí porovnateľné množstvo hviezd a galaxií.

Môže to ohroziť najmä pozorovania v infračervených dĺžkach, na ktoré je Mauna Kea ako stvorená. Na La Palme by takéto pozorovania robili len pri vhodných podmienkach, tiež by museli nainštalovať doplnkovú optiku, ktorá by pozorovania vyostrila.

Mauna Kea by preto bola najlepším kandidátom, ak to však nevyjde, vedci nezúfajú. „Chceme len horu, na ktorej by sme mohli začať stavať,“ povedal pre odborný časopis Nature vedec z medzinárodného observatória TMT Christophe Dumas.