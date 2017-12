Kiwwi bude pokračovať pravdepodobne aj s novým investorom

BRATISLAVA 8. januára (SITA) - Slovenská Kiwwi, s.r.o., bude aj po vstupe materskej spoločnosti v Rakúsku do konkurzného konania pokračovať v poskytovaní internetových a hlasových služieb. Do spoločnosti pritom s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpi nový in

8. jan 2002 o 15:33 sita

Písmo: A - | A + 0



O kapitálový vstup do slovenskej Kiwwi prejavili záujem tri spoločnosti. “Všetci potenciálni investori sú telekomunikační operátori, pričom dvaja sú zo zahraničia a jeden je domáci,” uviedol S. Vencel. Prípadný vstup niektorého investora bude závisieť aj od jeho rokovaní so správcom konkurznej podstaty rakúskej matky Kiwwi CEE Holding, s ktorým sa musia dohodnúť na vysporiadaní jej pohľadávok voči dcérskej spoločnosti na Slovensku. “Všetky otázky súvisiace so vstupom nového investora by mali byť vyriešené do konca januára,” dodal S. Vencel.



Napriek pôvodným očakávaniam bude Kiwwi na Slovensku aj naďalej poskytovať bezplatný prístup na internet, zrušenie tejto služby v budúcnosti však nie je vylúčené. Závisieť bude najmä od situácie v spoločnosti. Avizované náhradné riešenie na poskytovanie hlasových služieb nezávislé od Viedne, je podľa Vencela plne funkčné a momentálne ho spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom domácich operátorov.



Kiwwi, s.r.o., sa ocitla v nepriaznivej situácii približne pred mesiacom, keď materská spoločnosť Kiwwi CEE Holding oznámila vstup do konkurzného konania. Viedli ju k tomu neúspešné rokovania o vstupe strategických telekomunikačných operátorov do spoločnosti ako aj vyčerpanie ďalších eventuálnych možností. Vyhlásenie viedenskej centrály Kiwwi o neschopnosti uhrádzať svoje záväzky bolo pokračovaním recesie v rakúskom telekomunikačnom sektore. Svoje nároky v konkurznom procese uplatňuje až 120 veriteľov.







pb;na