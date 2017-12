Najnovší model iMac pripomína stolnú lampu

San Francisco 8. januára (TASR) - Apple Computer Inc. predstavil populárny osobný počítač iMac s radikálne prepracovaným dizajnom - plochý monitor je umiestnený na pohyblivom ramene a to je zas namontované na polguľovitom podstavci, takže celé zariadenie pripomína stolnú lampu.

Snehobiely iMac pritom obsahuje niektoré z najhorúcejších technológií Apple, napríklad, najnovší mikroprocesor a optický disk. Tento iMac sa začne predávať koncom tohto mesiaca za 1 799 USD a bude obsahovať disk schopný uchovať údaje a prenášať obraz na disky DVD, ako aj 15-palcový monitor a mikroprocesor G4 Power PC. Najlacnejšia verzia bude stáť 1 299 USD, hoci Apple bude aj naďalej predávať dva modely staršej, farebnej série, v ktorej je počítač a disk integrovaný priamo v štandardnom monitore.

Apple sa snaží zvýšiť svoj trhový podiel tým, že to najlepšie vkladá do spotrebiteľských balíkov, no podľa názoru analytikov tým zároveň ohrozuje svoj vlastný trh, ak sa profesionáli v tejto oblasti obrátia k lacnejším zariadeniam. A hoci sa nový iMac len sotva stane "šlágrom", má prekvapivo svieži dizajn a podľa slov analytikov mal tento model prísť na trh skôr, čím sa odvolali na slabý predaj súčasnej série farebných počítačov.

Tieto priehľadné a farbisté zariadenia sa stali hitom, keď ich Apple uviedol na trh v máji 1998 a odvtedy sa predalo šesť miliónov kusov. Trojročné iMac v súčasnosti stoja 799 USD a výkonný Power Mac G4 stojí 1 699 USD.

Spoločnosť sa vzhľadom na čoraz tvrdšie podmienky na trhu osobných počítačov snaží pritiahnuť záujem spotrebiteľov pomocou radikálnych dizajnov a ďalších funkcií, ktoré sľubujú jednoduché používanie, najmä však digitálnych médií. Integráciou prvotriednych funkcií do základného osobného počítača Apple ohrozuje svoje vlastný podnikateľský model, ktorý sa spoliehal na tučné zisky z predaja produktov pre profesionálov. Na druhej strane však spoločnosť má možnosť vykompenzovať tieto strany zväčšením, v súčasnosti päťpercentného, trhového podielu.

Výkonný riaditeľ Apple Steve Jobs uviedol, že inžinieri a dizajnéri pracovali na novom iMac posledné dva roky, no podľa jeho slov nový radikálne zmenený dizajn stál za to čakanie. "Myslím si, že toto je najlepšia vec, akú sme kedy urobili," povedal na veľtrhu Macworld Expo.

Okrem nového modelu Apple mieni vo všetkých nových počítačoch používať operačný systém OS X a výrobca predstavil aj softvér iPhoto, ktorý umožňuje jednoducho spracúvať digitálne fotografie, tlačiť ich a vytvárať fotoalbumy.

(1 USD = 47,868 SKK)

