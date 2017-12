Našli molekulu, ktorá spúšťa spánok a môže odhaliť jeho záhady

Študovanie mozgu octomilky odhalilo neuróny, ktoré rozhodujú o spánku na základe vnútorných podnetov.

6. aug 2016 o 0:00 Sarah Kaplan, Washington Post

Spánok nedáva zmysel. „Premýšľajte o tom,“ hovorí neurovedec z Oxfordsej univerzity Gero Miesenböck. „Robíme to. Každé zviera s mozgom to robí. Ale očividne to má značné riziká.“

Spiace zviera je neuveriteľne zraniteľné voči útokom, bez zjavnej výhody, ktorá by mu to vynahradila – prinajlepšom, stratí drahocenné hodiny, kedy mohlo hľadať potravu alebo zvádzať partnera; v najhoršom prípade ho zožerie iné zviera.

„Keby evolúcia vyvinula zviera, ktoré by nepotrebovalo spánok, malo by neuveriteľnú selektívnu výhodu,“ hovorí Miesenböck. „Fakt, že žiadne takéto zviera neexistuje naznačuje, že spánok je naozaj dôležitý, ale nevieme prečo.“

Ale Miesenböck je súčasťou tímu, ktorý verí, že sa blížia k nájdeniu odpovede. V štúdii uverejnenej v magazíne Nature opisujú zhluk desiatok mozgových buniek u octomiliek, ktoré fungujú ako akýsi homeostatický spánkový vypínač. Zapnú sa, keď telo potrebuje oddych a vypnú sa, keď je čas prebudiť sa.

Jednoduché a elegantné

„Je to ako termostat,“ hovorí Miesenböck o vypínači.. „Namiesto teploty však reaguje na niečo iné.“ Ak sa mu spolu s kolegami podarí odhaliť čo to „niečo“ je, „môžeme objaviť odpoveď na záhadu spánku.“

Pre niektorých z nás sa môže zdať zvláštna už len predstava o „záhade spánku.“ Nespíme náhodou len preto, že sme proste unavení? Miesenböck sa uškŕňa: „To samozrejme nie je odpoveď. Netušíme ani len to, čo znamená byť unavený.“