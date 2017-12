Naozaj interaktívne video prepája realitu s virtuálnym svetom

Nová technológia umožňuje robiť špeciálne efekty do filmov a Pokémonom rozkývať konáre stromov.

3. aug 2016 o 11:42 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/4f09VdXex3A

BOSTON, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá môže nadobro zmeniť svet rozšírenej reality a filmových trikov. Z krátkych videoklipov dokáže vyčítať, ako sa predmety budú správať, ak na nie pôsobia vonkajšie sily.

Vedcom z MIT inštitútu sa podľa magazínu Tech Crunch podarilo nájsť spôsob, ako z predmetov na videách možno vyčítať ich vlastnosti. Analýzou takmer neviditeľných pohybov možno vyhodnotiť ich frekvenčné charakteristiky, ktoré sú základom pre ďalšie výpočty.

Keď obrazy ožívajú

Stačí pár sekúnd videa, na ktorom sa slabučký vánok oprie do listnatého kríku či stromu a algoritmus vyčíta, do akej miery je ktorá časť pružná a ako na pohyb reaguje. Vďaka tomu dokáže následne vypočítať, ako by sa správal strom pri silnejšom vetre, údere gumového kladiva do kmeňa či potiahnutí za niektorý z konárov.

Takmer statické video ožíva a všetko sa deje úplne interaktívne. Nezáleží na tom, či šťucháte do postavičky z pružín, ťaháte za povrazy ktoré kotvia stan, alebo simulujete víchricu, ktorá sa opiera do mostu visiaceho na lanách. Všetko žije a vytvára realistickú odozvu na vaše podnety.

Interaktívne video bez skúseností

Dosiaľ museli filmári i tvorcovia počítačových hier všetky predmety modelovať, aby ich vedeli rozpohybovať. Nová technológia s názvom Interactive Dynamic Video však nemusí vedieť nič o tom, aká je štruktúra predmetov, dokonca nemusí vidieť ani tie časti, ktoré sú ukryté pred jej objektívom.

Algoritmy znásobujú v správnych pomeroch drobné vibrácie, ktoré zachytila kamera a výsledok je viac ako pôsobivý. Vývojári si myslia, že novinka osloví nielen nízkorozpočtové trikové štúdia v službách filmu, ale aj vývojárov aplikácií rozšírenej reality.

Pokémoni vyskakujúci spoza konárov môžu rozpohybovať porasty ktorých sa dotknú, animované objekty môžu dosiahnuť aktívnu interakciu s predmetmi v ich pomyslenom kontakte. Vďaka novinke síce nemôžete odtlačiť auto z miesta na miesto, môžete však do neho kopnúť, aby sa rozhýbalo na svojich pružinách.