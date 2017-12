Zvýšenie cien za pripojenie na internet ohrozuje jeho rozvoj

7. jan 2002 o 17:25 TASR

Bratislava 7.januára (TASR) - Zvýšenie cien za pripojenie do internetu Slovenskými telekomunikáciami,a.s. tak v silnej ako aj tzv.slabej prevádzke ( noc a víkendy) o 25% je neprijateľné a ohrozuje na Slovensku tento moderný spôsob komunikácie. Píše sa v petícii zverejnenej na internetovských stránkach organizátormi protestu proti zdražovaiu internetu.

Zároveň poukazujú na skutočnosť, že od 1.januára tohto roku ST zlúčili ceny pre slabú a víkendovú prevádzku, čo znamená zdraženie víkendového internetu pomocou klasickej telefónnej prípojky (dial up) pripojenia pre všetkých používateľov o 12% a pre ISDN pripojeniach sa cena zvýšila pri hodinovom pripojení o vyše 100% pre všetkých používateľov. Od 1.apríla tohto roku ST pripravujú cenový posun dial up pripojenia pre podnikateľov v slabej a víkendovej prevádzke. Napríklad za prvú hodinu pripojenia zaplatí viac o 6 Sk, čo je nárast o 25% oproti súčasnosti. Od 1.júla všetky cenové zmeny platiace pre nebytových zákazníkov sa zavádzajú aj pre bytových, to znamená predovšetkým pre domácnosti.

Organizátori protestnej akcie ako aj ďalší užívatelia internetu sa preto obracajú na vládu, NR SR a všetky štátne inštitúcie, aby vyvinuli úsilie o zníženie súčasnej 23% DPH na 10%, ako je to v iných vyspelých krajinách, ktorým záleží na rozvoji informatizácie spoločnosti. Zároveň sa v petícii navrhuje, aby ceny za pripojenie do internetu pomocou klasickej telefónnej prípojky sa znížili na prijateľnú úroveň. To znamená v slabej (od 19:00-7:00 hod.) a víkendovej prevádzke na maximálnej úrovni 15 Sk za hodinu vrátane DPH a v silnej prevádzke (7:00-19:00 hod.) na maximálnej úrovni 50 Sk za hodinu. Ďalej pripojenie pomocou ISDN prípojky v slabej a víkendovej prevádzke 10 Sk za hodinu a v silnej prevádzke 30 Sk za hodinu vrátane DPH.

