Klonovaná ovca Dolly trpí artritídou

7. jan 2002 o 14:20 TASR

Londýn 7. januára (TASR) - Len deň po tom, ako biotechnologická firma PPL Therapeutics oznámila pokrok v transplantácii zvieracích orgánov - konkrétne narodení piatich prasiatok, ktorých orgány by mohlo ľudské telo prijať, uverejnila tá istá spoločnosť správu o chorobe ovce Dolly. Po viac než piatich rokoch od narodenia trpí legendárna klonovaná ovca artritídou.

Ian Wilmut, šéf tímu, ktorý vyklonoval Dolly, zatiaľ nevie s určitosťou povedať, či za to môže klonovanie. "Už sme zistili, že klonované zvieratá v čase okolo narodenia nezvyčajne často umierajú. Teraz treba preskúmať, či k chorobám, ako je napríklad artritída, ktorá sa objavuje skôr vo vyššom veku, dochádza bežným spôsobom, alebo nie."

Treba tiež pripomenúť, že klonovaná ovca už predtým vykazovala známky predčasného starnutia. Možno preto, že bola vyklonovaná z buniek šesťročnej ovce. Vedci zatiaľ nevedia, čo je príčinou Dollynej artritídy, vyzvali preto ostatné spoločnosti, aby boli otvorenejšie a uverejňovali informácie týkajúce sa klonovania a klonovaných zvierat.

V tejto oblasti výskumu však panuje pomerne ostrá konkurencia medzi rôznymi vedeckými pracoviskami a firmami. Preto nebude jednoduché zistiť, čo je alebo nie je, príčinou artritídy ovce Dolly.

Podľa spravodajcu BBC pre vedu Pallaba Ghoseha otázkou je nielen to, či samotný proces klonovania viedol k terajším problémom s Dolly, ale i to, či klonovanie ako také "nevyrába" choré zvieratá.

Ak áno, viedlo by to k vážnym pochybnostiam o využití tejto technológie pre nové metódy liečenia ľudí, a tiež k novým obavám ochrancov zvierat. Aj keď rad výskumných ústavov, ktoré sa venujú klonovaniu tvrdí, že ich zvieratá sú zdravé, neexistuje žiadna nezávislá štúdia, z ktorej by bolo jasné, že tieto zvieratá budú dlhodobo zdravé. Občas preblesknú správy, že sa rodia s nadváhou, telesnými chybami a s poruchami imunity.

Rôzni vedci už naklonovali stovky kráv, oviec, kôz a prasiat a s vyhliadkami na komerčné využitie tejto metódy by v budúcnosti mohli pribudnúť ďalšie stovky takýchto zvierat. Práve preto sa Wilmut snaží o systematické hodnotení zdravia klonovaných zvierat.

Na správu o ochorení Dolly samozrejme zareagovali aj odporcovia klonovania a ochrancovia zvierat, podľa ktorých tento prípad jednoznačne spochybňuje všetky vyhlásenia o tom, že klonovanie je bezpečné.

Jeden z nich, Dan Lyons, upozorňuje, že biológia nie je lego alebo nejaká iná stavebnica. Ak vraj dôjde k zásahu do určitej oblasti organizmu zvieraťa, nemožno potom očakávať, že zvyšok bude fungovať bezchybne.

Iná ochranárska organizácia s názvom Súcit vyzvala na úplné zastavenie klonovania zvierat. Podľa nej sa vo výskumných ústavoch rodia stovky klonovaných jahniat s poškodeným srdcom, pľúcami alebo obličkami.

No na druhej strane, artritídu ovce Dolly zatiaľ nemožno zatiaľ s určitosťou pripísať klonovaniu. Toto ochorenie je síce u päť a pol roka starej ovce neobvyklé, ale z času na čas ním ovce v tomto veku trpia.

Ak by sa však zistilo, že klonovaním skutočne prichádzajú na svet choré zvieratá, musela by sa úplne prehodnotiť možnosť využívania tejto techniky pri liečbe niektorých chorôb u ľudí.