Urán zatiaľ nemá nový mesiac

7. jan 2002 o 4:00 TASR

Washington 7. januára (TASR) - V roku 1999 objavený objekt s označením S/1986 U 10 zatiaľ nebol uznaný za mesiac planéty Urán. Medzinárodná astronomická únia (IAU), ktorá je zodpovedná za klasifikáciu nebeských telies, má o existencii objektu ešte pochybnosti a chce počkať na snímky Hubblovho vesmírneho teleskopu.

Objekt S/1986 U 10 objavil začiatkom roku 1999 americký astronóm Erich Karkoschka z Arizonskej univerzity v Tuscone, keď študoval viac ako 300 záberov sondy Voyager 2 z roku 1986.

Na siedmich snímkach bol zachytený slabo svietiaci objekt. Podľa Karkoschkových výpočtov by mohlo ísť o útvar s priemerom asi 40 kilometrov, ktorý obieha okolo Uránu medzi jeho mesiacmi Belinda a Puck po excentrickej dráhe.

Ak by S/1986 U 10 objavili už v roku 1986, dávno by mu patrilo miesto medzi 90 mesiacmi v našom slnečnom systéme. IAU však medzitým sprísnila kritériá klasifikácie. Pre potenciálny nový mesiac to znamená, že jeho existenciu musia potvrdiť ďalšie pozorovania.

Nasadením čoraz lepších prístrojov sa v minulých rokoch objavilo množstvo nových mesiacov. Urán je so svojimi 20 mesiacmi na treťom mieste. Najviac obežníc má momentálne Saturn (30) a po ňom Jupiter (28).