Robotické dravce ochránia letiská aj vtáctvo

Namiesto bzučiacich vrtúľ dostali drony mávajúce krídla.

19. apr 2016 o 9:38 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Otvorený priestor letísk je pre vtáky atraktívnym miestom pre život. Nájdu tam útočisko i potravu. Ak sa však začnú formovať do kŕdľov, ich prítomnosť môže spôsobovať nepríjemnosti prevádzkovateľom letov.

Preto sa stalo štandardom plašiť pokojný beh dní dravcami. Sokoliari so svojimi zverencami pôsobia na nejednom letisku, kde sa snažia uvoľniť hustú atmosféru ovzdušia. Kde dosiaľ pracovali živé tvory, čoskoro môžu prísť technológie.

University of Twente vyvinula dron, ktorý pri svojom lete nepoužíva vrtule, ale vtáčie krídla. Lietajúci stroj svojimi kontúrami, kresbou a pohybom pripomína dravca, ktorý je prirodzeným postrachom vtáčat. Letecké skúšky má novinka za sebou, teraz ju čaká skúška účinnosti.

Akademici budú svoj výtvor podľa magazínu Digital Trends testovať na malom letisku Weeze na hraniciach Holandska s Nemeckom. Ak sa im podarí uspieť, mohli by so svojou technológiou preraziť na frekventovaných letiskách. S cvičenými pilotmi a operátormi by to mohli znížiť náklady na správu zvereného priestoru.

Využiť drony s podobou vtákov napadlo aj vývojárom zo Spojených Arabských Emirátov. Tí dali lietajúcim modelom podobu dropov, na ktorých cvičia svojich dravcov. Dravce uchvátené povedomým vzhľadom a spôsobom letu útočia na nastražené ciele bez toho, aby museli poľovať na živú zver.