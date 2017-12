Najväčšia vojna, o ktorej ste nikdy nepočuli

Píše Ondrej Podstupka, vedúci online magazínov SME.

Je krátko po súmraku a jedna zo štvrtí v líbyjskom meste Benghází je úplne bez života. Na neprirodzene tichej ulici sa zjaví niekoľko skupín mužov vyzbrojených granátmi a automatickými zbraňami s kanistrami benzínu v rukách.

Ako funguje svet EVE Online Hra EVE Online od islandskej firmy CCP Games umiestni hráča do virtuálneho sveta, ktorý zdieľa so všetkými ostatnými hráčmi hry.

Hráči môžu ťažiť vzácne suroviny, obchodovať na otvorenom trhu, rozbehnúť priemyselné a výrobné fabriky alebo zápasiť o nadvládu nad územím. Celé ekonomické a politické prostredie hry formujú hráči a voľný trh, ktorý vývojári monitorujú a zasahujú len v prípade nutnosti – podobnými mechanizmami ako centrálne banky v skutočnom svete.

Vývojári vytvárajú len základné systémy. Politické a mocenské spory vyvstávajú zo spolunažívania státisícov hráčov v najväčšom zdieľanom virtuálnom priestore.

Utekajú smerom k opevnenému komplexu budov. Keď pribehnú k múru, prehodia do dvora niekoľko granátov. Vtedy už z budov zaznie poplašná siréna a reproduktory začnú po anglicky hlásiť: „Útok! Útok.“

Americký veľvyslanec J. Christopher Stevens volá do Tripolisu s oznamom, že útočia na konzulát. Bezpečnostná služba presúva Stevensa a informačného dôstojníka Seana Smitha do zabezpečenej miestnosti a dúfa, že evakuáčná jednotka príde včas. Kompex v Bengází chráni sedem Američanov. Útočníkov je viac ako stodvadsať.

Militanti prenikajú do budovy a s pomocou benzínu založia požiar. Dym vyženie Stevensa a Smitha zo zabezpečenej miestnosti a oddelí ich od bezpečnostnej služby. Keď sa Američania skonsolidujú a prehľadávajú priestor, nájdu len Smithovo telo, ktoré sa im podarí z komplexu vyniesť.

Sean Smith bol jednou jednou zo štyroch obetí útokov na americký konzulát v Benghází z roku 2012. Americké ministerstvo zahraničia v ten deň stratilo vojnového veterána a skúseného informačného dôstojníka.

Oslabená superveľmoc

Smithovu smrť však pocítila aj iná superveľmoc. Vo voľnom čase pod menom Vile Rat pôsobil ako kľúčový diplomat organizácie Goonswarm vo virtuálnom svete počítačovej hry EVE Online.

V oblastiach dôležitých pre jeho prácu sa EVE Online nápadne podobá na skutočný svet. Smith v skutočnom aj virtuálnom svete triedil a používal informácie v službách najsilnejšieho hráča na geopolitickej scéne.

Hra sa odohráva vo vzdialenej budúcnosti a hráča zasadzuje do úlohy pilota vesmírnej lode. Hráči môžu obchodovať, ťažiť asteroidy, ale hlavne môžu medzi sebou zápasiť o nadvládu nad časťou z viac ako päťtisíc slnečných sústav. Kontrola územia im potom vytvára ďalšie zisky. Systém hry prirodzene podporuje mocenské spory a nevyhnutné vojny.

Ľudia so spoločnými cieľmi sa združujú do korporácií, ktoré sa potom spájajú do aliancií a ešte väčších politických celkov. Smith bol jedným z hlavných vyjednávačov pre spoločenstvo Goonswarm, ktoré tvorilo jadro najmocnejšej politickej štruktúry v hre.

Aj vďaka jeho vyjednávačským schopnostiam si organizácia združujúca desiatky tisíc hráčov roky držala pozíciu neohrozenej superveľmoci. Viac ako na moderné Spojené štáty sa podobá na antickú Perzskú ríšu. Impérium má pod kontrolou jeden hráč s prezývkou Mittani a svojich poddaných ovláda kombináciou strachu, diplomacie a vojenskej sily. Jeho impérium sa teraz začína rozpadať.

video //www.youtube.com/embed/V-PbDCyh6tI

Po pýche hrozí pád

Mittani, civilným menom Alex Gianturco, si za posledné roky znepriatelil väčšinu menších politických aliancií. Svoju organizáciu oficiálne premenoval na Impérium a okrem vyberania desiatkov sa začal tlačiť na nové teritóriá. Zlovoľnú hernú persónu si Mittani budoval cielene. Arogancia mu pomáhala pod seba prilákať vernú a aktívnu hráčsku základňu.