Múdre autá skrývajú riziká, varuje FBI

Čím viac technológií, tým viac bezpečnostných rizík. Teraz sú na rade automobily.

18. mar 2016 o 10:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak jazdíte v múdrom aute, mali by ste byť rovnako opatrní, ako pri používaní počítača alebo mobilu. FBI a National Highway Traffic Safety Administration upozorňujú výrobcov vozidiel a automobilovú verejnosť na narastajúce bezpečnostné riziká týchto technológií.

Môže to vyzerať úplne nevinne. Príde vám e-mail z technickej podpory automobilky, ktorý vás nabáda k aktualizácii softvéru vo vašom aute. Máte dobrý pocit, že robíte čosi potrebné pre svoj voz, no v skutočnosti nahráte do automobilu škodlivý softvér podstrčený hackermi.

Rovnakej taktike podľahnú ľudia vidiac hlavičku banky, poisťovne, kartovej spoločnosti či finančnej inštitúcii, cez ktorú uskutočňujú bezhotovostné transakcie. Autá sa po ich vzore stávajú cieľom, ktorý môže hackerom priniesť finančné výhody.

V júli minulého roku musel podľa agentúry Reuters Fiat Chrysler Automobiles zvolať 1,4 milióna vozidiel na aktualizáciu firmvéru po tom, čo redaktori magazínov informovali o tom, že autá nie sú bezpečné a možno nad nimi získať kontrolu.

General Motors zasa riešil problém s mobilnou aplikáciou, ktorá umožnila hackerom preniknúť k ovládaniu hybridných elektromobilov Chevrolet Volt. Problémy malo aj BMW, ktoré v januári riešilo slabé zabezpečenie zámkov, pri ktorom mohli hackeri získať prístup k 2,2 milióna automobilom.

Hoci sú výrobcovia automobilov opatrní, bezpečnostné prešľapy sa množia a s intenzívnym nasadzovaním múdrych technológií do automobilov budú silnieť. Popri tom však prinášajú i množstvo nových výhod.

Volvo má napríklad jednorazové prístupové kódy, ktoré umožňujú obchodníkom a špedičným firmám otvoriť kufor automobilov, aby do neho uložili objednaný a zaplatený nákup. Bez toho, aby ste čokoľvek riešili, objednáte si nákup cez internet a doma ho iba vyložíte z auta.