Urobili IT konferenciu. A nepotrebovali zbytočne minúť milión

Konferencia Reactive prilákala stovky hostí a ponúkla viac ako dve desiatky svetových rečníkov. Rozprávali sme sa s organizátormi.

9. nov 2015 o 16:52 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Začiatkom novembra hosťovala Bratislava konferenciu Reactive 2015. Išlo o akciu určenú svetovému publiku programátorov.

Na Slovensko pritiahla stovky zahraničných návštevníkov a ponúkla desiatky odborníkov od Sillicon Valley po Austráliu. Viac ako päťsto návštevníkov počúvalo rečníkov z technologických firiem ako Facebook, Google, Twitter, Netflix, Mozilla alebo Github.

V porovnaní so štátom zastrešenou konferenciou TechMatch za 1,4 milióna eur stála jej organizácia 110-tisíc eur. TechMatch trval päť, Reactive tri dni.

Hlavným organizátorom bola slovenská spoločnosť VacuumLabs. Prečítajte si rozhovor s jej riaditeľom Samuelom Hapákom a šéfom komunikácie Jurajom Gavendom.

Zopár ľudí doletelo zo San Francisca

Ako laik, nie programátor, som si vysvetlil, že vaša konferencia bola zameraná na programovací jazyk JavaScript, konkrétne na jednu časť. Ak JavaScript je abeceda, tak React je písmeno ypsilon. A vy ste tých expertov na ypsilon priniesli do Bratislavy. Pochopil som to správne?

Samuel Hapák (SH):„ Nie (smiech). React reprezentuje hnutie, ktoré teraz vzniká. Ide o nový prúd myslenia programátorov. Je o spôsobe, akým programujeme."

Juraj Gavenda (JG):„ Je to nový spôsobom písania príbehu pomocou tej abecedy.“

Na konferenciu Reactive prišli rečníci z celého sveta - od San Francisca po Austráliu. Keď sa pýtal moderátor konferencie, koľkí z nich poznali alebo vedeli, kde je Slovensko, viac ako polovica avizovala, že netušili. Ako ste ich presvedčili, aby prišli?

JG:„ Milujeme Slovensko, milujeme Bratislavu a to sa prejavilo aj v komunikácií. Vieme, čo zaujíma týchto ľudí a vieme, že Slovensko im to môže ponúknuť. Najskôr sme im začali vysvetľovať, kde je Bratislava. Že je to hodinu a pol doletom z celej Európy. Že Bratislava je civilizovaný svet, a potom cez reálie, ktoré poznajú - napríklad Dunaj.“

Pri pozývaní hostí ste komunikovali s firmami alebo priamo s ľuďmi, potenciálnymi rečníkmi?

SH:„ Oslovoval som konkrétne mená, nešiel som cez firmy, pretože sú to veľké korporácie ako Facebook, alebo Google.“

Ako ste sa o nich dozvedeli?

SH:„ Poznal som ich z Twitteru alebo blogov. Vedel som, že sú to ľudia, ktorí vyprodukovali zaujímavé veci. Niektorí napísali zopár zaujímavých blogov, iní vystupovali na konferenciách a niektorých odporučili iní rečníci.“

Prišli všetci?

SH:„ Oslovil som napríklad chlapíka, ktorý vymyslel programovací jazyk Elm. Dlho váhal, a potom povedal, že veľmi rád, ale nevedel by to účastníkom dobre podať. Ale odporučil mi Richarda Feldmana, ktorý rozprával veľmi profesionálne a dobre to podal. Bolo to oveľa prístupnejšie aj pre bežného človeka.“

JG: „ Zatiaľ boli na svete dve konferencie na túto tému. Jedna bola v Kalifornii, druhá v Paríži a zrazu bum - Bratislava a 25 top rečníkov.“

Ako ste ich teda oslovovali?