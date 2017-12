Google chystá Android pre notebooky a počítače

Súčasný notebookový operačný systém Chrome OS obmedzuje vývojárov.

2. nov 2015 o 11:39 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google sa chystá spojiť dva svoje doterajšie projekty do jedného a zjednotiť vývoj operačných systémov. Chrome OS sa stane súčasťou Androidu.

Je to najjednoduchší z operačných systémov na trhu. Google povýšil svoj internetový prehliadač Chrome OS na operačný systém. V celoobrazovkovom režime umožnil na lacných notebookoch so slabými technickými parametrami svižne využívať internetové aplikácie tak, aby všetky dáta zostali uložené v cloude.

Hoci v mnohých krajinách sa takéto notebooky vôbec nepredávali a na domácej pôde nedosiahli výrazný podiel v predaji, obľúbili si ich v USA študenti, ale aj firmy. Po boku Google viacerí výrobcovia notebookov ponúkajú vo svojom sortimente aspoň jeden „chromebook“. Teraz im však silne konkurujú lacné notebooky, vyladené pre štandardné operačné systémy.

Všetko by sa mohlo v krátkom čase zmeniť. Podľa magazínu The Verge začína Google pracovať na spájaní svojich systémov tak, aby už v roku 2017 priniesol Android vo vynovenej podobe i do sveta počítačov.

Cieľom je využiť potenciál úspešného Androidu i tam, kde doposiaľ dostupný nebol. Google by sa tak mohol výraznejšie zaradiť medzi hráčov v segmente operačných systémov. Súčasný Android je vyladený pre jednu aplikáciu a dotykové ovládanie, Chrome OS je vyladený pre notebooky, je však príliš spätý s webovými aplikáciami, chýba mu rozlet, ktorý by otvoril cestu vývojárom tradičných aplikácií a softvérov.

