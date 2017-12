Behanie a fajčenie marihuany pôsobia na mozog podobne

Euforický pocit po fyzickej záťaži nespôsobujú endorfíny, zrejme pomáha systém endokanabinoidov.

12. okt 2015 o 17:05 Dominik Holič

BRATISLAVA. Po behu možno zažívate príjemné pocity. Vedci ich dlho spájali s vylučovaním endorfínov, nový výskum však naznačuje, že príčina môže byť iná.

Paradoxne, tou príčinou môže byť systém, ktorý poznajú skôr fajčiari marihuany.

Podľa štúdie nemeckých vedcov v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences reaguje práve na beh a na fajčenie mozog podobne. Pokusy sa však uskutočnili na hlodavcoch.

Pôsobí ako THC

Po fyzickej záťaži sa často dostaví pocit eufórie a ľahkosti s poklesom úzkosti a nižšou citlivosťou na bolesť.

Vedci ho podľa portálu Popular Science dlho spájali s vylučovaním takzvaných ópoidných peptidov. Tieto endorfíny sú sú však podľa nových zistení príliš veľké, aby prešli cez krvno-mozgovú bariéru.