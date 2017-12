V USA vás rozvedú aj cez internet

4. jan 2002 o 11:50 TASR

Los Angeles (TASR) - V Amerike sa dá cez internet vybaviť naozaj všetko. Na nakupovanie a zoznamovanie sa počítače používajú už dávno, možnosť internetového rozvodu tento kruh uzatvára, napísal nemecký denník Rheinische Post vo svojom on-line vydaní.

Na stránke http://www.completecase.com môžu dvojice z Kalifornie svoje manželstvo ukončiť celkom legálne bez toho, aby vkročili do súdnej siene alebo právnickej kancelárie.

Vyplnenie potrebných formulárov trvá od 30 minút do dvoch hodín v závislosti od komplexnosti rozvodu, povedal autor stránky, právnik Randolph Finney. Dokumenty sa potom vytlačia, podpíšu a pošlú na súd. Ak je všetko v poriadku, za poplatok 249 dolárov je manželstvo rýchlo a bezbolestne rozvedené.

To všetko však funguje len v prípade, že manželia sa rozchádzajú v dobrom a majú medzi sebou vyriešené peňažné otázky, výživné a starostlivosť o deti. Záujemcovia okrem toho musia trvale bývať v štátoch Washington alebo Kalifornia. Onedlho sa budú môcť cez počítač rozvádzať aj obyvatelia New Yorku a Floridy.

Randolpha Finneyho za jeho stránku aj kritizujú. Hlavne kresťanské organizácie protestujú proti tak jednoduchom anulovaní manželstva. Finney to vidí inak. "Keď sa chcú manželia rozviesť, prečo to neurobiť čo najcivilizovanejším spôsobom? Nemyslím si, že šťastné dvojice to bude motivovať k rozchodu len preto, že rozvod je jednoduchší a lacnejší."

Na myšlienku rozvodov cez internet priviedol 35-ročného Finneyho jeden jeho zákazník. "Skoro každý deň prichádzajú ľudia, ktorí nemajú dosť peňazí na legálny rozvod, alebo sa boja byrokratického priebehu rozvodového konania. Títo ľudia naozaj sedia medzi dvoma stoličkami a nevedia sa pohnúť z miesta."

Finney však varuje brať celú vec na ľahkú váhu. Keď už raz sudca papiere podpíše, rozvod je právoplatný a nie je možné odvolať ho.