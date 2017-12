Mäsožravá rastlina ponúkne koristi svoje tkanivo

3. jan 2002 o 16:54 TASR

Frankfurt nad Mohanom/Londýn 3. januára (TASR) - Nemeckí vedci objavili na Borneu mäsožravú rastlinu, ktorá svoju korisť láka unikátnym spôsobom - najprv sa jej ponúkne k "nahryznutiu".

Krčiažnik Nepenthes albomarginata je jedinečný ešte jedným spôsobom. Na rozdiel od iných krčiažnikov je "vyberavý", pretože sa špecializoval na skupinu termitov s latinským názvom Nasutitermitinae, ktorej výskyt je obmedzený na južnú Áziu, píše Marlis Merbachová z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom v britskom časopise Nature.

"Nepenthes albomarginata je jediná známa rastlina, ktorá sa špecializovala na jeden druh koristi a ktorá používa ako návnadu živé rastlinné tkanivo," uviedla Merbachová. Normálne nie sú mäsožravé rastliny vyberavé, čo sa týka potravy - strávia všetko živé, čo sa dá chytiť. Ako návnady používajú spravidla nektár, farbu alebo vôňu, či skôr zápach.

Od všetkých ostatných zástupcov rodu krčiažniky (Nepenthes) sa druh Nepenthes albomarginata odlišuje vencom bielych, chlpatých výrastkov (trichómov) na okraji krčiažka s tráviacou šťavou. Keď polcentimetrové termity objavia tieto výrastky, nahrnú sa na krčiažok a začnú ich požierať. Ich nával býva taký veľký, že postupne skĺzavajú po šmykľavom okraji do vnútra krčiažka.

V priebehu asi polhodiny termity okraj celkom obžerú a krčiažok sa stane ich hromadným hrobom. Úspech takéhoto spôsobu lovu je obrovský - rekord je 6000 chytených termitov za minútu. V porovnaní s ostatnými krčiažnikmi, ktoré za šesť mesiacov svojej existencie chytia len niekoľko kusov mravcov a iného drobného hmyzu, to je naozaj neobvyklé množstvo.

Vedci ešte nevedia, ako trichómy termity lákajú. Prítomnosť pachových látok sa zatiaľ nepodarilo dokázať.

Marlis Merbachová a jej manžel Dennis pozorujú od roku 1995 na Borneu mäsožravé rastliny. Nezvyčajnú metódu zháňania potravy druhu Nepenthes albomarginata s krčiažkami v dĺžke osem až 12 centimetrov objavili v roku 1998 úplnou náhodou: Manželia si všimli, že prázdne krčiažky mali biely okraj, ale tie s korisťou ho mali obžraný.

Rod krčiažnik je predstaviteľom veľkých mäsožravých rastlín, ktoré pochádzajú z dažďových pralesov, najčastejšie z juhovýchodnej Ázie, ale vyskytujú sa aj na Madagaskare, Seychellských ostrovoch, Novej Guinei a v severnej Austrálii. List sa premenil na lapacie zariadenie tak, že jeho stredová žila sa predĺžila a premenila na kanvicu zastrešenú na vrchole viečkom proti dažďu.

Listová stopka prevzala funkciu asimilácie a vyvinula sa z nej asimilačná plocha podobná čepeli listu. V kanvici sa nachádza do dvoch tretín tekutina, ktorá je vlastne tráviacou šťavou. Hmyz privábený nektárovými žľazami na spodnej strane viečka pristane na okraji krčiažka, pošmykne sa a spadne do tekutiny, kde sa utopí a rastlina získa z jeho tela dusík, nevyhnutný pre rast. Obrovský je pralesný druh Nepenthes rafflesiana z Bornea, pri ktorom krčiažky dorastajú do veľkosti až 40 cm.