Klasika je klasika...

3. jan 2002 o 1:10

Aj keď práve vo všetkých rozhlasových médiách víťazí hudba typu "love you baby...", klasika je klasika. Viete, čo vám to "pípa" na mobilnom telefóne? 1. To, čo dnes poznáme ako "zvučku Eurovízie", bolo pôvodne vytvorené ako liturgický chorál Te Deum. Autor tejto dnešnej zvučky sa narodil v Paríži a spolupracoval s Moliérom na dielach, ktoré uvádzali v slávnej La Comédie Francaise. Pozoruhodné je, že spomínaná zvučka má už viac než tristo rokov. Kto je jej autorom?

a) Charles Gounod

b) Marc-Antoine Charpentier

2. Dnes skladbu Pre Elišku najčastejšie počuť - z mobilných telefónov. Málokto vie, že majster ju možno nevenoval nijakej Eliške, ale madame Theresy von Malfattiovej, ktorá bola dlhší čas jeho veľkou láskou. Skladateľ to venovanie totiž "naškrabal" tak, že ani po vyše dvesto rokoch nie sme múdrejší... Kto bol onen majster?

a) Ludwig van Beethoven

b) Franz Schubert

3. Va pansiero... Prevé slová zo Zboru Židov z Nabucca, ktoré s láskou spievajú nielen chóry, ale aj väčšina veľkých umelcov ako sólo. Je zaujímavé, že táto opera bola prvým veľkým úspechom autora v Miláne. Keď umrel, tiež v Miláne, tisíce ľudí na jeho pohrebe spievali práve túto pieseň. kto je autorom Zboru židov?

a) Giacomo Puccini

b) Giuseppe Vedi

4. Labutie jazero asi zo všetkých najviac nenávidí ruská balerína Maja Pliseckaja, ktorá ho tancovala na medzinárodných scénach nespočetne veľakrát, na scéne moskovského Veľkého divadla, napriek vysokému veku, naposledy minulý rok. Láska mladého princa k labutej kráľovnej však zostáva stále rovnaká. Kto je autorom Labutieho jazera?

a) Piotr Iľjič Čajkovskij

b) Nikolaj Rimskij Korsakov

5. Keď nastupujete do rakúskych lietadiel, zvyčajne vás všade vo svete vítajú viedenskými valčíkmi. Akoby ste už boli doma a videli modrý Dunaj. Kto však videl Dunaj, ten vie, že máva rôzne farby, ale modrú takmer nikdy... Alebo že by od roku 1867 zmenil farbu? kto je autorom valčíka Na krásnom modrom Dunaji?

a) Johann Strauss starší

b) Johann Strauss mladší

Správne odpovede: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b