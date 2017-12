Comanche 4 - neuveriteľne obratný vrtuľník

4. jan 2002 o 0:00

Veľkej časti hráčskej obce naháňajú rôzne sofistikované letecké simulátory husiu kožu. Lúštiť manuály s niekoľkými stovkami strán a naučiť sa množstvo klávesových skratiek napríklad len pre obsluhu radaru môže mnohých skutočne znechutiť. Takíto hráči však nemusia na žáner simulátorov úplne zanevrieť, stačí vyskúšať niektorý z akčne poňatých leteckých simulátorov, medzi ktoré patria hry série Comanche.

V nej virtuálni piloti už niekoľko rokov sadajú do kokpitu najmodernejšej bojovej helikoptéry americkej armády RAH-66 Comanche a zasahujú proti rôznym agresívnym režimom či teroristickým organizáciám. Už od začiatku stačilo na ovládanie tejto hry zopár kláves, myš alebo jednoduchý joystick a len minimálna znalosť fungovania vrtuľníka. Ten tu totiž zvláda také pohyby, ktoré obracajú princípy fyziky naruby a pokojne by sa vyrovnali lietajúcemu tanieru. To však spolu s primitívnym zameriavaním, zjednodušeným modelom zbraní a obrovským množstvom tupých nepriateľov určite vyhovuje akčne založeným hráčom, ktorí radšej ako vojenské znalosti pestujú svoj postreh.

Ten je spolu s rýchlymi prstami v Comanche 4 skutočne dôležitý, pretože nepriateľov je vo všetkých misiách veľké množstvo a zrážky vrtuľníka so zemou alebo stromami sú na dennom poriadku, aspoň kým si nezvyknete na šialené tempo hry. Zo všetkých strán sa na vás valia projektily a rakety pozemných síl, okolo lietajú dotieravé nepriateľské vrtuľníky a vy väčšinou nebránite len seba, ale aj nejakú slabú jednotku, čo už dá zabrať. Našťastie sa všetko odohráva na malom území a vy nemusíte letieť pol hodiny k cieľu, aby vás tam niekto rýchlo zostrelil, váš vrtuľník veľa vydrží a nie je problém ho takmer okamžite dozbrojiť a opraviť na blízkej základni.

Akčná hra sa už bez grafiky s množstvom rôznych efektov dnes nezaobíde a v Comanche 4 je veru na čo pozerať. Medzi všetkými kolosálnymi výbuchmi, detailnými jednotkami a prepracovanými povrchmi excelujú dych berúce odrazy na vodných hladinách, ale najmä vírenie vody a prachu v okolí, keď so svojím strojom klesnete tesne nad úroveň rieky alebo zeme. Zvukové efekty sú rovnako kvalitné, a tak je nový Comanche dôstojným pokračovateľom tradície simulátoru pre masy.