Bezplatný internet zrejme končí

V nepriaznivej situácii sa ocitla spoločnosť Kiwwi, s. r. o., poskytujúca na Slovensku hlasové služby a bezplatné pripojenie na internet. Dôvodom je vstup materskej spoločnosti Kiwwi CEE Holding so sídlom v Rakúsku do konkurzného konania. Viedli ju k ...

2. jan 2002 o 22:30

Spoločnosť Kiwwi sa ako jediný slovenský poskytovateľ bezplatného internetu v priebehu uplynulého roka stala zároveň najväčším internetovým providerom - v septembri mala viac než 60-tisíc registrovaných užívateľov.

ILUSTRAČNÉ FOTO - www.kiwwi.com

V nepriaznivej situácii sa ocitla spoločnosť Kiwwi, s. r. o., poskytujúca na Slovensku hlasové služby a bezplatné pripojenie na internet. Dôvodom je vstup materskej spoločnosti Kiwwi CEE Holding so sídlom v Rakúsku do konkurzného konania. Viedli ju k tomu neúspešné rokovania o vstupe strategických telekomunikačných operátorov do spoločnosti, ako aj vyčerpanie ďalších eventuálnych možností.

Ako povedal konateľ slovenskej pobočky Kiwwi Stanislav Vencel, vzniknutá situácia ešte neznamená, že spoločnosť na Slovensku ukončí svoju činnosť. „Momentálne analyzujeme finančnú situáciu spoločnosti, ktorá nám ukáže, či sme schopní pokračovať, alebo pôjdeme tiež do konkurzu,“ povedal S. Vencel.

Slovenská pobočka momentálne venuje pozornosť najmä zabezpečeniu plynulej prevádzky hlavnej služby, a to hlasového prenosu. „Intenzívne pracujeme na náhradnom riešení pre poskytovanie hlasových služieb, ktoré bude nezávislé od Viedne. Vyriešenie tejto otázky očakávame do troch dní,“ povedal Vencel ešte pred vianočnými sviatkami. Podľa neho však bude spoločnosť s najväčšou pravdepodobnosťou nútená zastaviť poskytovanie bezplatného prístupu na internet.

O ďalšom pôsobení Kiwwi na Slovensku by sa po výsledkoch finančných analýz spoločnosti malo rozhodnúť začiatkom tohto roku. Okrem možnosti konkurzu, prípadne samostatného fungovania pri redukcii nákladov, existuje podľa S. Vencela aj možnosť vstupu nového investora.

Konkurz viedenskej Kiwwi CEE Holding AG je pokračovaním konkurzov v rakúskom telekomunikačnom sektore, keď sa v podobnej situácii ocitol aj výrobca DSL modemov Ahead Communications. V konkurznom konaní proti Kiwwi CEE bude svoje nároky uplatňovať až 120 veriteľov a vedenie stredoeurópskej centrály Kiwwi pravdepodobne nebude trvať na pokračovaní prevádzky. V podobnej situácii ako slovenská Kiwwi sa nachádzajú aj dcérske spoločnosti v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Poľsku. (sita)