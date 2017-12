Technologické trendy 2002: vstupujeme do „roku závisti“?

Ak bol rok 2000 rokom internetu a minulý rok zasa obdobím, na ktoré by väčšina ľudí v odvetví najradšej zabudla, rok 2002 by sa mohol stať rokom technologickej závisti - na trh totiž prichádza množstvo atraktívnych „technologických zázrakov“, ktoré bude ich majiteľom závidieť celé okolie. Teda aspoň ich výrobcovia v to dúfajú.

Je koniec rozhodovania, či kúpiť nový mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo radšej vreckový počítač. Zjavným trendom dneška je, že ak sa počas uplynulých rokov mobilné telefóny stále zmenšovali, v roku 2002 sa začnú zasa zväčšovať - ich výrobcovia sa totiž do nich pokúšajú začleniť množstvo ďalších funkcií. Príkladom môže byť Nokia 5510 (na snímke), objemný mobilný telefón s kompletnou klávesnicou, ktorý najviac pripomína veľké puzdro na okuliare. Okrem telefonovania ho môžete používať aj na nahrávanie hudby, počúvanie rozhlasu či ako miniatúrne herné zariadenie.

Rok 2002 totiž prichádza s jasným posolstvom: treba zotrieť hranice medzi počítačmi a mobilnými telefónmi, fotoaparátmi a hudobnými prehrávačmi, hernými konzolami a televízormi. Okrem kombinácie všetkých doterajších funkcií však hypermoderné zariadenia prinášajú aj úplne nové možnosti - umožňujú napríklad zasielanie malých obrázkov či sledovanie videa.

Z každého rožku trošku

Ľudia, ktorí chcú ohúriť spolucestujúcich v rannom vlaku či autobuse, si môžu vybrať vreckový počítač Sony s elegantným dizajnom a prehrávačom hudby. Výrobca Hewlett-Packard sa spolu s ďalšími vydal high-tech cestou a s využitím nového softvéru Pocket PC od Microsoftu ponúkol vreckové počítače s miniatúrnymi kamerami, ktoré poslúžia aj ako fotoaparáty. Ďalším produktom na polceste medzi vreckovým počítačom a mobilným telefónom je Treo od firmy Handspring - výrobok je určený najmä podnikateľom, ktorí so sebou nechcú nosiť dve rozličné digitálne zariadenia.

Sony Ericsson, nový švédsko-japonský výrobca telefónov, zasa predáva fotoaparáty, minislúchadlá, MP3 prehrávače a rádiá, ktoré sa dajú jednoducho, káblom či bezdrôtovo, pripojiť k mobilnému telefónu. V Japonsku začal NEC predávať pre sieť NTT DoCoMo prvý videotelefón na svete, v Južnej Kórei priniesla firma Samsung na trh mobilný telefón v tvare morskej mušle, ktorý dokáže z internetu sťahovať melódie na spievanie karaoke a prehrávať ich pomocou miniatúrnych, no výkonných reproduktorov.

Zdanlivo na okraji technologickej vlny sa vezie japonské Nintendo, jeho nová herná konzola Gameboy Advance s farebnou obrazovkou však žne nadšené recenzie.

Plnofarebné hry na mobilných telefónoch, ktoré je možné stiahnuť z internetu, sa už stali hitom v Japonsku a tento rok si ich budú môcť vychutnať majitelia mobilných telefónov podporujúcich Javu už aj v Európe.

Módne trendy v technológiách

Technologické firmy tvrdia, že čas rozličných produktov na rôzne použitie je za nami - nové prenosné zariadenia budú musieť vyhovovať rôznym ľuďom s rôznymi potrebami aj záujmami. Nokia, najväčší svetový výrobca telefónov, si rozdelil svoj potenciálny trh na desiatky kategórií spôsobom, akým uvažujú o svojich zákazníkoch módni návrhári, a teraz sa snaží nájsť ten správny produkt pre každý segment - aký telefón by chcel milovník mobilnej zábavy a čo poteší športového fanúšika. „Nokia sa zaujíma o mobilné telefóny, vreckové počítače a všetko, čo leží niekde medzi týmito dvoma kategóriami,“ hovorí analytik Gartner Dagaquestu Ben Wood.

Kľúčovým slovom tu je zlepšenie komunikácie. Spoľahlivejšie mobilné dátové siete (GPRS), ktoré zabezpečujú permanentné pripojenie na internet, sa začali v Európe inštalovať už minulý rok v lete. Ešte rýchlejšie siete 3G fungujú od októbra v Japonsku, v Európe by sa prvé funkčné systémy mali objaviť koncom tohto roka.

Rok 2000 bude tiež dôležitým rokom pre štandardy bezdrôtovej komunikácie Bluetooth a Wireless LAN. Vďaka nim budú podľa výskumníkov v Cahners In-Stat do konca roka pripojené milióny mobilných telefónov či videokamier.

Spoločnosť Sony Ericsson už dnes ponúka mobilnú internetovú službu, ktorá ľuďom ukazuje, na čo vlastne nové mobilné siete môžu byť dobré. Používatelia si tu môžu napríklad uložiť svoje fotografie, ktoré si budú neskôr môcť prezerať cez mobilné telefóny. „Musíme ľuďom ukázať, čoho všetkého budú nové zariadenia schopné. V roku 2002 bude naše odvetvie schopné oveľa jednoznačnejšie definovať, čo môžu ľuďom nové výrobky priniesť,“ hovorí Steve Walker, riaditeľ marketingu v Sony Ericsson.

