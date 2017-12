Windows XP - príjemný život s dierami

V „doteraz najbezpečnejšom operačnom systéme od Microsoftu“ boli dva mesiace od spustenia jeho predaja objavené dve závažné bezpečnostné diery. Používatelia, ktorí zaplatili za nový operačný systém nemalé peniaze, si musia čo najskôr stiahnuť z internetu

2. jan 2002 o 22:30

záplatu, ak sa nechcú stať obeťou hackerského útoku.

Používatelia sa rozčuľujú alebo zabávajú, analytici so zamračenou tvárou pre médiá hovoria o potenciálnom nebezpečenstve a nutnosti prehodnotiť bezpečnostnú politiku. Znamená to, že sa Microsoft opäť pokúša vytrieskať z ľudí peniaze za mizerný produkt?

Práve naopak. Mediálny poprask, ktorý sa strhne okolo každej chyby v jeho programoch, signalizuje len to, že verejnosť stále vníma softvér ako produkt podobný skôr peknej váze, ako povedzme, automobilu.

Väčšina majiteľov áut totiž už prišla na to, že z času na čas je dobré skontrolovať brzdy, prezuť pneumatiky či povysávať interiér. Sterilný obväz kúpený do lekárničky nevydrží naveky, ani ak ho vôbec nepoužívame - občas ho jednoducho treba vymeniť. Rovnako tak bez nášho pričinenia starne aj počítač na pracovnom stole - neustále sa objavujú nové vylepšenia, opravy zistených chýb, aktualizácie ovládačov a programy, ktoré zabezpečia ochranu proti novoobjaveným možnostiam prieniku do počítača. A nad inštaláciou doplnkov sa netreba pozastavovať viac, ako sa pozastavujeme nad nutnosťou vymieňať v aute olej.

Windows XP sú prinajmenšom tretím operačným systémom, o ktorom Microsoft tvrdí, že je výrazne rýchlejší, stabilnejší a bezpečnejší, ako tie predchádzajúce - a prvým, pri ktorom je toto tvrdenie naozaj pravdivé. Pre technickú publicistiku a odbornú verejnosť je to v istom zmysle malá tragédia - spoločne so staršími verziami Windows bude totiž miznúť aj hlavný zdroj žartov a posmechu posledného desaťročia - z legendárnej nestability Windows sa o pár rokov stane nostalgická spomienka pre skôr narodených.

Práca vo Windows XP je navyše, čert to ber, veľmi príjemná vďaka množstvu užitočných drobností a vylepšení, systém sa ľahko ovláda i nastavuje. Microsoftu môžeme stále vyčítať snahu využiť dominanciu v operačných systémoch na získanie prevahy napríklad medzi hudobnými prehrávačmi. Ale ruku na srdce - vadí vám rovnako, ak vám pri kúpe auta predávajúci ponúkne montáž autorádia rovnakej značky?

Ak chceme pokračovať v prirovnávaní k automobilom - Windows XP je konečne operačný systém, pri ktorom sa nemusíte strachovať, či sa budete môcť pri predbiehaní spoľahnúť na dostatočné zrýchlenie a či vám budú večer svietiť brzdové svetlá, ale môžete si začať vychutnávať príjemné drobnosti, trebárs držiak na nápoje na palubnej doske. Možno sa vám nebude páčiť, že malé fľaše v ňom trocha poletujú - ale spomínate si na časy, keď ste museli auto v zime každé ráno roztláčať?

V takejto pre kritikov neveselej situácii nezostáva, než chytiť sa každej ponúknutej slamky: systém je jednoducho zlý, lebo potrebuje časté opravy a záplaty. Tie však rozhodne nie sú doménou Microsoftu: opravy produktov vydáva každá softvérová firma, chyby sa nachádzajú vo všetkých operačných systémoch - vďaka absolútnej dominancii Windows sa však hľadaním chýb v tomto systéme zaoberá najviac ľudí.

Majitelia Windows majú pritom na rozdiel od používateľov iných systémov k dispozícii najlepší nástroj na sledovanie nových aktualizácií (napokon za svoj systém aj zaplatili oveľa viac, než ostatní) - za službu Windows Update, ktorá umožňuje cez internet skontrolovať ľubovoľný počítač a doplniť doň potrebné záplaty či nové funkcie, dostal Microsoft tento rok cenu Webby Awards za technologickú inováciu roka. Ak sa chcete starať o svoj počítač rovnako, ako o svoje auto, zaraďte si adresu windowsupdate.microsoft.com medzi najčastejšie navštevované stránky, prípadne si nainštalujte automatické upozorňovanie na kritické aktualizácie systému - uvidíte, že to nie je ťažšie, ako sledovať pri inom „hardvéri“ opotrebovanie pneumatík.