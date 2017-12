Týždeň vo vede

2. jan 2002 o 22:30

(27. 12. 2001 – 2. 1. 2002)

* Planetológ David Stevenson z California Institute of Technology si myslí, že spájanie oceánov kvapalnej vody iba s tzv. zónou obývateľnosti slnečnej sústavy (Venuša horúca, Mars chladný, Zem ideálna) je prekonané. Miestne pomery na planétach hrajú kľúčovú úlohu, ako svedčia náznaky vodných oceánov na Jupiterových mesiacoch Europa, Callisto a Ganymedes, Saturnovom Titane, Neptunovom Tritone a možno aj na Plute.

* Geologičky Tanya Furmanová a Kelly Knightová z Pennsylvania State University preskúmali stopové prvky v pravekých lávach zo severokenského jazera Turkana. Zistili, že láva vynesená na povrch takzvaným chocholom, masívom roztopeného materiálu zo zemského plášťa tam prýštila už pred 35 miliónmi rokov, pričom k Turkane prúdila 1000 km cez zemskú kôru alebo pod ňou z chochola pod Etiópiou a Sudánom.

* Americkí molekulárni biológovia na čele s Nickolaiom Barlevom z The Wistar Institute zistili, že viackrokové pripájanie molekúl HAT (histónové acetyltransferázy) k bielkovine p53 je nevyhnutné pri jej kontrolovaní delenia buniek v ľudskom tele. Ak p53 zistí poškodenie DNA, zastaví delenie bunky, kým sa defekt neopraví, alebo spustí bunkovú „samovraždu“, apoptózu. Zmutované varianty p53 sa zistili pri vyše polovici druhov rakovín.

* Bádatelia z Harvard University na čele s Bruceom Spiegelmanom a z farmaceutickej firmy Pfizer na čele s Heidi Campovou možno našli nevyhnutný východiskový bod k liečbe a prevencii chorobnej obezity. Zistili, že za vývoj tukových buniek, adipogenézu, zodpovedá gén, ktorý kóduje bielkovinu PPARgama, konkrétne jej izoformu gama2. Táto bielkovina je receptor hormónov v jadre buniek a reguluje vyjadrovanie génov podľa mimobunkových podnetov.

* Genetičky Erika Matunisová a Natalia Tulina z Carnegie Institution of Washington odhalili pokusmi s ovocnou muškou drozofilou (Drosophila melanogaster) gén, ktorý určuje, či sa kmeňové bunky budú diferencovať na špecializované bunky, alebo vytvoria nové kmeňové bunky, aby doplnili vlastnú populáciu v organizme. Je to gén zvaný Unpaired (Upd), ktorého bielkovinový produkt aktivuje kaskádu signálov JAK-STAT, spúšťajúcu samoobnovu buniek.

* Podľa amerického fyziológa Karla Simanonoka prispeli k odbúraniu sociálnych zábran u vodcu teroristickej organizácie al-Kajdá Usámu bin Ládina a jeho prívržencov dlhodobé účinky olovnatého čiernidla. Arabské matky ním farbia očné viečka dcér i synov a používajú ho aj mnohí dospelí islamskí bojovníci. Olovo deštruktívne pôsobí na učenie a správanie. Príznakom chronickej otravy olovom môžu byť známe bin Ládinove obličkové problémy.

* Bádatelia M. Foster Olive z University of California v San Franciscu a Clyde Hodge z University of North Carolina v Chapel Hill potvrdili pokusmi na krysách, že podávanie alkoholu, kokaínu a amfetamínu zvyšuje hladinu jednej z mozgových látok potláčajúcich bolesť, beta endorfínu, v časti predného mozgu zvanej nucleus accumbens, ktorá kontroluje návykovosť a závislosť. Nezistili to pri nikotíne – ten zrejme pôsobí na inú oblasť mozgu. (5D)