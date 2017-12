Najmenšie stavebné jednotky – nanokocky

Americkí chemici vyrobili najmenšie stavebné bloky na svete – kocky, ktoré naprieč merajú iba 1 nanometer (milióntinu milimetra!). Dá sa z nich vytvoriť celé spektrum materiálov, napríklad polyméry, ktoré dokážu vyžarovať svetlo či viesť elektrický prúd.

4. jan 2002 o 0:00 Nature, 5D

Bežné polyméry sú reťazcovité molekuly, ktoré formujú rozličné plasty od mäkkých polyetylénov až po tvrdý polystyrén. Chemici dokážu mierne ovplyvniť vlastnosti polymérov tým, že pozmenia tvar a zloženie molekulárneho reťazca, ale nedokážu presne ovplyvniť, ako sa reťazce zostavujú dokopy.

V súčasnosti mnohí bádatelia pracujú na vývoji konštrukčnej sady molekulárnej veľkosti, v ktorej sú jednotlivými zložkami jednoduché molekuly. Mali by z nich vznikať polyméry budúcnosti. Richard Laine so spolupracovníkmi z University of Michigan v Ann Arbor v USA nahrádza reťazce „tehličkami“, nanokockami, ktoré sa dajú skladať podobne ako tehly. Molekulárnymi jednotkami sú atómy kremíka a kyslíka spojené do kostry kockovitého tvaru, s kremíkom na každom rohu. Jednotlivé kocky sa navzájom spájajú v rohoch. Kremík v každom rohu poskytuje voľnú väzbu, na ktorú sa môžu naväzovať iné chemické skupiny.

V minulosti sa podobné stavebné materiály pripravovali použitím tzv. rohových linkerov vyrobených z reťazcových uhľovodíkov. Tieto však v praxi veľké uplatnenie nenašli pretože zahriatím sa pomerne ľahko rozkladajú a vytvárajú neusporiadané bloky a nie presne usporiadané kryštály.

Laineho tím nahradil voľné reťazcové rameno linkera pevným krátkym ramenom – kompaktnou aromatickou molekulou odvodenou z benzénu. Vďaka tomu by mal byť výsledný materiál stabilnejší a tuhší. Takéto nanokocky tvoria formovateľnú hmotu, akúsi smolu, ktorá vydrží zahriatie na vzduchu na vyše 500 °C. Po pripojení rozličných molekulových skupín ku krátkemu ramenu dokáže materiál viesť elektrinu, čo možno využiť v diódach pre displejové zariadenia. Ďalší druh „kockatej“ molekuly emituje zelené svetlo a mohol by nájsť využitie v senzoroch a displejoch.