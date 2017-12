Metán a globálne otepľovanie v praveku

Vedci predpokladajú, že oteplenie, ktoré na Zemi nastalo pred 55 miliónmi rokov, vyvolalo uvoľnenie obrovského množstva metánu z podmorského dna. Metán sa premenil na skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2) a teplota sa mohla zvyšovať. Zem tak vstúpila v ...

2. jan 2002 o 22:30

Vedci predpokladajú, že oteplenie, ktoré na Zemi nastalo pred 55 miliónmi rokov, vyvolalo uvoľnenie obrovského množstva metánu z podmorského dna. Metán sa premenil na skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2) a teplota sa mohla zvyšovať. Zem tak vstúpila v období paleocénu, asi pred 55 miliónmi rokov, do obdobia globálneho otepľovania, ktoré trvalo 100 000 rokov.

Za otepľovanie bolo pravdepodobne zodpovedné uvoľnenie veľkého množstva zamrznutého metánu z podmorského dna. Ale rozličné vedecké prieskumy nepriniesli žiadny dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého (CO2) v horninách. A pritom práve CO2 by mal z metánu vznikať po jeho vstupe do atmosféry.

Vedci pôvodne predpokladali, že všetok metán, ktorý by sa pri podobnej udalosti uvoľnil, by sa premenil na CO2. Ale z počítačovej simulácie, v ktorej vedci z amerického NASA Goddard Institute for Space Studies na čele s Dr. Gavinom Schmidtom modelovali klimatické podmienky v minulosti, vyplynulo, že v skutočnosti sa molekuly v atmosfére, ktoré mali premieňať metán na CO2, rýchlo vyčerpali. Nadbytočný metán potom ostával stovky rokov v atmosfére a zahrieval ju.

Stovky rokov prítomnosti metánu v atmosfére stačili na zohriatie atmosféry, roztopenie ľadov v oceánoch a zmenu celkového klimatického systému. Podľa G. Schmidta sú výsledky štúdie dôležité aj vzhľadom na súčasnú hrozbu globálneho otepľovania. Ak uvažujeme o redukovaní klimatických zmien v budúcnosti, treba dávať pozor na plyny, ktoré vyvolávajú skleníkový efekt, no nielen na oxid uhličitý, ale napríklad aj na metán. Z krátkodobého hľadiska môže byť totiž ekonomicky účinnejšie redukovať v atmosfére metán ako CO2. (SciAm, 5D)