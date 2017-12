Neznáma hlbokomorská sépia

Medzinárodný tím morských biológov pozoroval v Atlantickom, Indickom aj Tichom oceáne v niekoľkokilometrových hĺbkach nový, zatiaľ biologicky nezatriedený typ sépie s rovnako dlhými ramenami aj chápadlami.

3. jan 2002 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Charakteristické zábery z videosekvencií nového typu sépií získaných pomocou podmorských plavidiel. Sépia na paneli A je z východného Atlantiku, na B z Indického oceánu, na C a D z Mexického zálivu, na E z Tichého oceánu. FOTO – SCIENCE

Hlbiny pozemských oceánov sú napriek veľkým pokrokom morskej biológie v posledných desaťročiach stále ešte z veľkej časti nezmapovaným územím. Hoci mnohé formy morského života sú v rámci príslušnej potravinovej pyramídy viazané na primárnu produktivitu planktónu, ktorý sa logicky zdržuje bližšie pri slnečnom svetle, a teda takisto obývajú priestor tesne pod hladinou, tmavé hlbiny ani dná oceánov zďaleka nemožno považovať za biologicky pusté.

Morské hlbiny predstavujú vyše 90 percent nadzemnej biosféry a sú tak najväčším a súčasne najmenej preskúmaným ekosystémom na našej planéte. (Vymedzenie „nadzemnej“ zohľadňuje pribúdajúce dôkazy o rozsiahlej, no zatiaľ kvantitatívne prakticky neznámej mikrobiálnej biosfére vo vrstvách hornín hlboko pod zemským povrchom.)

Klasická sépia, ako ju poznáme z mnohých dokumentov. FOTO – ARCHÍV

Dôkazy z podmorských plavidiel

Dôkazom tejto skutočnosti sú pozorovania nového typu sépie z podmorských plavidiel, ktoré zverejnili morskí biológovia z USA, Japonska, Francúzska a zo Španielska na čele s M. Vecchionem z National Museum of Natural History vo Washingtone. Získané boli zo známych vedeckých prieskumných ponoriek Nautile, Shinkai 6500, Alvin a Tiburon a jedného komerčného plavidla pre geologický výskum.

Neznámu sépiu zachytili na video v západnom Atlantiku pri pobreží Brazílie (september 1988) v hĺbke 4735 m, dvakrát vo východnom Atlantiku pri africkom pobreží (júl 1992) v hĺbkach 2950 m a 3010 m, dvakrát v Indickom oceáne (november 1998 a máj 2000) v hĺbkach 2340 m a 2576 m, dvakrát v Mexickom zálive (január a október 2000) v hĺbkach 2195 m a 1940 m a konečne v strednom Tichomorí (máj 2001) v hĺbke 3380 m.

Netypická anatómia

Niektoré videonahrávky sú až desaťminútové, takže poskytujú jasnú predstavu o anatómii nového typu sépie. Vo všetkých prípadoch bádatelia stretli neznáme sépie blízko dna. Boli dlhé až sedem metrov. Pohybovali sa pomalým vlnením plutiev na zadných častiach tela. Ramená a chápadlá mali na rozdiel od iných sépií unikátne rozprestrené najskôr od osi tela a potom prudko zalomené dopredu (obrázky A a B). Vedcom sa zatiaľ nepodarilo chytiť ani jedno zviera, no všetky pozorované jedince majú pozoruhodnú morfológiu: ramená nemožno odlíšiť od chápadiel.

Známe sépiovité hlavonožce majú desať „končatín“ – osem hrubších a kratších ramien a dve tenšie a zvyčajne oveľa dlhšie chápadlá (tento kontrast je najnápadnejší u kalmarov, ktorých chápadlá môžu byť až desaťnásobne dlhšie než ramená).

Chápadlá vedci považujú za evolučne obmenené predobočné ramená. Nová sépia tak má hrúbkou aj dĺžkou desať prakticky totožných ramien. Ich pomerná dĺžka k dĺžke tela je oveľa väčšia než u ktorejkoľvek známej sépie. Všetky ramená sú však veľmi pružné a môžu sa zmršťovať a naťahovať. Od hlavy vzdialenejšia časť ramien sa javí ako svetlejšia než zvyšok tela. Na ramenách bližšie ku hlave sépie vidno prísavky, no nie na vzdialenejších vláknovitých častiach ramien za „lakťovitými“ ohybmi.

Nepoužívajú tryskový efekt

Pozorované sépie spočiatku na približovanie výskumných plavidiel nereagovali, v jednom prípade ani potom, čo sa zviera šúchalo ramenami o košík na zber vzoriek. Jedno zviera po niekoľkých minútach odplávalo mávajúc plutvami, no stále s rozprestrenými ramenami (obrázok D). No keď sa zvieratá dotkli samého plavidla alebo pocítili ním vyvolanú turbulenciu vody, zväčša rýchlo unikli mohutným mávaním plutiev, pričom ramená vystrčili dopredu v jednom zväzku (obrázok C).

Pri „štarte“ z voľného vznášania k rýchlemu plávaniu bádatelia pozorovali zmrštenie plášťa, ale žiadny zjavný tryskový efekt (sépiovité tvory zvyčajne vystrekujú vodu z násosky a využívajú na pohyb reaktívny efekt). Jedno zviera sa zamotalo do kabeláže výskumného plavidla a malo problémy s uvoľnením, pričom sa viaceré jeho ramená podstatne natiahli.

Celkom iné, aj keď podobné

Vecchione s kolektívom nový typ sépie zatiaľ nevedia presne zatriediť – vyčlenenie novej klasifikačnej skupiny vyžaduje chytiť aspoň jednu vzorku. Pozorované zvieratá sa veľmi líšia od všetkých doteraz známych. Predsa je tu však istá podobnosť s čeľaďou sépií Magnapinnidae, ktorú v roku 1998 ako prví opísali práve Vecchione a ďalší člen terajšieho tímu R. E. Young z University of Hawaii v Honolulu. Definovali ju na báze iba dvoch mladých jedincov a jednej paralarvy (vývojové štádium sépie).

Magnapinnidae majú ramená a chápadlá so štíhlymi predĺženými končekmi a veľmi veľké plutvy v zadnej časti tela. Preto si Vecchione a kol. myslia, že pozorované neznáme sépie by mohli byť dospelými jedincami tejto čeľade. „Lakte“ na ramenách, zjavne znamenajúce aj zmenu rozloženia prísavok, sú možno prechodmi medzi hlavnou časťou ramien a štíhlymi končekmi pozorovanými pri Magnapinnidae. V každom prípade pozorovania novej sépie prakticky vo všetkých pozemských oceánoch svedčia o tom, že je početná, a akcentujú základnú skutočnosť, že v ich hlbinách sa stále skrývajú veľké neznáme živočíchy. Možno aj najväčšie, aké vôbec kedy na Zemi žili a žijú, ak sa potvrdia správy o mimoriadne veľkých jedincoch kalmára kraka obrovského, ktoré v súhrne nemožno odbaviť jednoducho ako „námornícku latinu“.