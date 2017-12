Rádioaktívne molekuly tiahnu do boja proti rakovine

1. jan 2002 o 4:24 TASR

New York 1. januára (TASR) - Rádioaktívne molekuly sú ďalším perspektívnym nástrojom v boji proti rakovine. Priamo v ľudskom tele môžu cielene ničiť rakovinové bunky, napísal časopis Science.

Vedcom na čele s Davidom Scheinbergom zo Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku sa podarilo atóm aktínia 225 uzavrieť do klietky, ktorú "zavesili" na protilátku. Táto protilátka sa viazala iba na rakovinové bunky: prenikla do nich a počas rozpadu svojho rádioaktívneho nákladu emitovala vysokoenergetické alfa častice, ktoré bunky zahubili tým, že zničili ich životne dôležité proteíny a DNA.

Aktínium má na tento účel najvhodnejší polčas rozpadu. Likviduje naozaj iba nádorové bunky a nepoškodzuje okolité tkanivo, hoci pri rozpade sa tvoria nové atómy, ktoré účinok žiarenia zvyšujú. Paradoxné je, že aktínium 225 sa vyskytuje v rádioaktívnych odpadoch, ktoré by sa mohli na tento účel recyklovať.

Biologický mikrozabijak zvaný nanogenerátor by mohol byť v závislosti na použitej protilátke a "prichytávacích" schopnostiach nasadený proti rôznym druhom rakoviny. Pokusy s myšami dopadli vynikajúco, ľudské bunky sú na rade tento rok.