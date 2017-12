Ako vytvoriť zvukové CD v Linuxe?

Napaľovanie CD ako také je v Linuxe rovnako ako väčšina ostatných činností veľmi jednoduché, ak ovládate príkazový riadok.

2. jan 2002 o 22:31 PETER VALACH

Na tento účel existuje aj množstvo rozhraní, ktoré však tiež pracujú iba v príkazovom riadku (stačí sa pozrieť na www.freshmeat.net do príslušnej kategórie). Existuje už aj zopár grafických rozhraní, ale väčšina z nich je ešte v beta verzii; niektoré už aj tak vyzerajú veľmi sľubne.

Len na ukážku, program ako Audio CD Maker sa dá v Linuxe nahradiť takýmto jednoduchým skriptom:

#!/bin/sh

TMPDIR=/tmp/burncd

mkdir "$TMPDIR"

for f in *.mp3; do

mpg123 -r 44100 --stereo -w "$TMPDIR/$f.wav" "$f"

done

cdrecord -dao -eject dev=0,0,0 -audio -pad $TMPDIR/*.wav

rm -r "$TMPDIR"

Stačí ho spustiť v adresári s MP3 súbormi, ktoré chcete napáliť, a on to bez pýtania urobí. Najprv vytvorí dočasný adresár (ktorého názov je v premennej TMPDIR), skonvertuje všetky MP3 súbory do WAV, napáli ich a nakoniec vymaže dočasný adresár aj s obsahom. Opatrnejší môžu tento skript rozdeliť na dve časti (konverziu a napaľovanie), aby mohli pre napálením ešte urobiť kontrolu. Samozrejme v prípade potreby treba upraviť parameter "dev", prípadne pridať ešte ďalšie (podľa toho, akú máte napaľovačku).

Veľkou výhodou tohto spôsobu je aj to, že ak chcete napríklad napáliť súbory OGG, stačí program "mpg123" nahradiť "ogg123" a podobne. Nevýhodou pre menej skúsených užívateľov je malá "prívetivosť"; na druhej strane používanie už pripravených skriptov (pre ktoré si možno spraviť aj ikonky na ploche :) môže byť dostatočne jednoduché pre každého.