Na obzore je trikrát rýchlejšia liečba tuberkulózy

Farmaceutickí bádatelia vyvinuli nový prípravok proti tuberkulóze, ktorý funguje lepšie a oveľa rýchlejšie ako doterajšie. Zatiaľ iba v prípade myší, no predbežné testy s dobrovoľníkmi ukazujú, že liek je pre ľudí neškodný.

16. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Čakárne ordinácií na mnohých miestach Indie sú plné tuberkulóznych pacientov. FOTO - SCIENCE



Pretrvávajúca globálna hrozba

Tuberkulózu spôsobuje baktéria Mycobacterium tuberculosis. Na ľudstve si vyberala krutú daň od nepamäti. Svedčia o tom analýzy telesných pozostatkov v rámci archeologických vykopávok. Aj u nás to platilo de facto až do 20. storočia. Po objave antibiotík, nových liečebných metód a s rozvojom verejného zdravotníctva choroba ustúpila. Dnes sa na Slovensku vyskytuje najmä v špecifických skupinách obyvateľstva.

Znepokojenie však vzbudzuje stúpajúca odolnosť mnohých kmeňov M. tuberculosis proti širokej palete antibiotík. Neveští nič dobré, lebo zmeny životného štýlu po roku 1989 tuberkulóze nahrávajú. V rozvojovom svete tuberkulóza stále patrí k najvážnejším medicínskym problémom. Jednak sama osebe - po AIDS je druhou hlavnou príčinou úmrtnosti na infekčné choroby. Infikovaná je ňou tretina svetovej populácie. Každoročne prepukne deväť miliónov nových ochorení a dva milióny zomrú. Jednak ako komplikácia iných chorôb, osobitne AIDS. Odolnosť proti antibiotikám je najvýraznejšia vo východnej Európe a Strednej Ázii.

Hlavná príčina pretrvávania tuberkulózy ako globálneho zabijaka a jej vzostupu v rozvojovom svete je prostá. Dnešné lieky vyžadujú až deväť mesiacov každodenného užívania. To sa v rozvojovom svete často nedá zabezpečiť. Pacienti, ktorí lieky nedoberú, zvyšujú odolnosť tuberkulóznych bacilov proti antibiotikám.

Sen s názvom R207910

Výskumníci farmaceutických laboratórií firmy Johnson&Johnson v Belgicku na čele s Koenom Andriesom teraz v časopise Science uverejnili opis mimoriadne sľubných pokusov. Môžu byť príslovečným svetlom na konci tunela. Andriesov tím totiž spolu so švédskymi a francúzskymi kolegami vyvinul prípravok, ktorý skracuje dobu liečby tuberkulózy až na tretinu. Prípravok R207910 patrí po chemickej stránke do skupiny diarylquinolínov. Funguje oveľa efektívnejšie ako "koktail" antibiotík rifampínu, isoniazidu a pyrazinamidu, ktorý odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Takisto skrátil dobu liečby myší na polovicu až tretinu. Účinkuje proti všetkým, aj na iné antibiotiká nereagujúcim tuberkulóznym kmeňom a priamo ich zabíja. Najmä ak sa ním nahradí jedna zložka zo spomenutého trojitého "koktailu". Pri testoch na potkanoch, psoch a zdravých ľudských dobrovoľníkoch sa nezistili žiadne škodlivé vedľajšie účinky. Rýchlo vstupuje do krvného obehu a koncentruje sa v pľúcnych bunkách.

Lekárom akoby R207910 splnil sen. Výskumníci firmy Johnson&Johnson mu prišli na stopu pri pátraní po novom širokospektrálnom antibiotiku.