Vampire the Masquerade: Bloodlines - pol litra krvi, prosím!

13. dec 2004 o 10:43 Tomáš Koza

Half-Life 2 sem Half-Life 2 tam... V deň keď som prvýkrát spustil túto hru, hneď som zabudol, že vôbec nejaký super úžasný Half-Life 2 vyšiel. Pretože Vampire: the Masquarade - Bloodlines, patrí rozhodne k tomu najlepšiemu, čo tento rok vyšlo. Možno sú to odvážne slová, ale ja som pripravený za túto hru dať všetky končatiny do ohňa.

Najprv by sa však patrilo predstaviť ľudí, ktorí Bloodlines vyprodukovali. Sú to tí, ktorí možno medzi vami nie sú veľmi známi - konkrétne Troika Games a White Wolf studios. Títo chlapíci (Troika) však majú na svedomí už jedno veľmi dobré RPG s názvom Arcanum, ktoré sa vyznačovalo originalitou, no tiež nevyváženým herným systémom. Ako autori zvládli Bloodlines sa pokúsim aspoň trošku poodkryť v recenzii (aj keď už z úvodu ste si asi domysleli, že nebudem šetriť superlatívmi).

Možno ste sa už zamysleli, prečo som ešte nič nepovedal o predchádzajúcom diele. Asi to bude preto, že Bloodlines so svojimi vampírskymi predchodcami nemá vôbec nič spoločné. Hra sa totiž uberá úplne iným smerom. Kde sa teda odohráva? V prítomnosti v Los Angeles. Čo obyčajný smrteľníci netušia je, že mesto je doslova prešpikované upírmi, ktorí majú veľké postavenia a majetky a tak ovládajú určité jeho časti. To je však len malá vzorka upírov. Tí ostatní sa skrývajú všade, kde sa len dá, alebo na nich môžete naraziť v davoch obyčajných ľudí, v baroch, divadlách, bordeloch... samozrejme vždy iba v noci. Okrem upírov sa v meste nachádzajú aj ghoulovia, ktorí sa diametrálne líšia od predstavy väčšiny fantasy svetov. Sú to totiž ľudia, ktorí sa z nejakého dôvodu napili vampírskej krvi, aby mohli prežiť. Vznikli z nich tak "ľudia", ktorí sú odolnejší a sú častokrát veľmi oddaný svojmu upírskemu pánovi, ktorý ich obdaril svojou krvou.

Najdôležitejšia hlavná a jediná potrava upírov je samozrejme krv, krv, krv a nič iné ako krv. Na nej závisí celý váš život a bez nej sa nepohnete ani na krok. Pretože jedine z krvi sú vampíry schopní vytvárať kúzla a používať ostatné zvláštne schopnosti, všeobecne nazvané disciplíny. Každá z nich je užitočná, naozaj doslova každá a s každou sa dá hra hrať úplne iným štýlom. Navyše každá „rasa“ má svoje vlastné špeciality. Krv si dopĺňate, ako inak na ľuďoch, pričom platí, že viac krvi získate z niekoho, kto má vyššie postavenie. Množstvo krvi získané z bezdomovca môžete porovnávať tak akurát s krysou. Keď práve nie je nikto po ruke, tak stačí skočiť do nemocnice a pod pultom kúpiť balíček s krvou.

V prvom rade treba hneď na začiatku vytknúť (aj keď toto už veľmi začiatok nie je;), že Bloodlines nie je žiadna akčná hra a už vôbec nie žiadne akčné RPG. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, Bloodlines je poctivé hard-core role-playing game, kde, dovolím si povedať, hrajú súboje druhoradú úlohu. Voči smrteľníkom ste ako upír veľmi silný a ak nie sú v presile, nepredstavujú pre vás väčšie nebezpečenstvo. Neskôr keď už budete vedieť zabiť pohľadom, môžete sa im len vysmiať do tváre. Horšie to je samozrejme s upírmi a ostatnými "supernaturals", ktorí sú dosť silní a boje s nimi môžu byť veľmi zaujímavé. Na takéto súboje narazíte len občas a veľkú časť hry tvorí plnenie vlastných questíkov.

Veľmi silnou stránkou hry sú dialógy. Neviem ako za ostatné klany ale za Malkavianov, za ktorých som hral, je je to jedna z najzaujímavejších častí hry. Keďže väčšina z nich sú psychopatickí schyzofrenici, ktorí rozprávajú vysoko abstraktne a básnicky. Stávalo sa mi dosť často, že som sa skoro roztrhol od smiechu a neraz musel utierať monitor od vyprsknutých slín. Na druhej strane som až v polovici hry prišiel na to, čo vlastne niektoré výrazy znamenajú. V dialógoch v závislosti na vašich schopnostiach máte niekoľko špeciálnych možností. Ako napríklad presviedčanie, manipulácia alebo zvádzanie ;). Preto si dovolím tvrdiť, že hru majú jednoduchšiu postavy, ktoré dokážu počas dialógu oblbnúť svojho súpera, než tí čo dokážu dobre zachádzať s požiarnou sekerou.

GRAFIKA 8 / 10

Možno, že by stačilo povedať, že hra beží na Source engine, ktorý poháňa Half-life 2, dať sem link na recenziu Half-lifu a tým by bol problém vyriešený. Bohužiaľ, opak je pravdou. Hra má síce veľmi peknú grafiku a po HL2 zdedila geniálnu mimiku tváre, ale celkovo za ním zaostáva. Niektoré animácie sú urobené dosť nešťastne a bohužiaľ autori nevyužili naplno fyzikálne možnosti Source enginu, takže mnohé veci sú úplne statické. Na rozdiel od HL2 môžete občas pohnúť s nejakou fľašou alebo škatuľou, za ktorou sa objaví tajný priechod, ale fyzikou oplývajú skutočne len vyvolené predmety. Klincom do rakvy grafickej stránky hry je v porovnaní s enginovým bratom vyššia náročnosť, čo sa mi zdá nepochopiteľné a veľmi nešťastné.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

A konečne som sa dostal k tomu čo je na tejto hre absolútne najlepšie. Hra je proste úplne geniálna, čo sa týka hrateľnosti. Svet upírov vás absolútne pohltí, až budete vychádzať von len v noci a každú chvíľu si hľadať nejakú vhodnú obeť pre váš každodenný prísun krvi. Bloodlines ma skvelú atmosféru, niekedy máte pocit, ako by ste boli obyčajný človek, ktorý sa prechádza po meste, inokedy sa všetkými tými paranormálnymi javmi trasiete od strachu. Questov je tu tak akurát dosť, takže máte vždy čo robiť, ale na druhú stranu sa vo svojom denníku neutopíte. K hre a plneniu questov môžete pristupovať rôznymi spôsobmi zavislými na klane, ktorý ste si vybrali a na schopnostiach, do ktorých ste si rozdelili bodíky. Bloodlines teda môžete prejsť aj viackrát, keďže za dve rôzne postavy môže byť hra diametrálne odlišná. Súboje v hre sú pomerne akčné a rýchle, čo dokáže hru často oživiť. No ako som už podotkol, Bloodlines nie je akčnou hrou a súbojom sa môžete v pokoji vyhýbať, keďže za zabitých nepriateľov skúsenosti nedostávate (ak to nie je významný a silný oponent).

MULITPLAYER

Multiplayer hra neobsahuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Po tejto stránke som z hry nadšený, tak ako HL2 aj Vampire: The Masquarade - Bloodlines disponuje v tomto smere tým najlepším. Kompletne všetky dialógy sú nadabované, profesionálna nadabované, takže to všetko len umocňuje celkovú atmosféru. Zvuky v pozadí sú na tom tiež veľmi dobré, takže niet čo vytknúť.

HUDBA 9 / 10

Po hudobnej stránke je na tom hra veľmi dobre. Atmosferické skladby zapadajú do scénok, ktoré sa v hre vyskytujú. Naviac v každom bare, ktorý navštívite, hrá nahlas nejaká hudba, v každom vždy iná. Väčšinou je to nejaký heavy metal alebo rock a aj keď to do tejto kategórie nepatrí, nedá mi spomenúť, že sa v bare môžete pridať medzi ostatných a tancovať s nimi :).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Čo sa týka umelej inteligencie, je vidieť, že hra využíva potenciál materského enginu. Nepriatelia sú počas bojov koordinovaní a dokážu sa kryť a schovávať za prekážky. Reagujú na zvuky a podobne. S náročnosťou je to už trochu horšie. Nikde som nenarazil na možnosť zmeniť ju, čo však až tak nevadí, keďže v hre nejde iba o boj. Bloodlines je však hrou, v ktorej keď si "pokazíte" svoju postavu, náročnosť sa môže rapídne zvýšiť. Berte to buď ako plus alebo ako mínus, podľa toho či obľubujete zodpovednosť nad svojou postavou. Myslim, že väčšine RPGčkárom tento fakt vôbec prekážať nebude.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Vampire: the Masquarade Bloodlines, je špičková hra a nespomínam si na lepšie RPG, ktoré by v tomto roku vyšlo a aby som našiel aspoň tak dobrú hru z hernej histórie, musel by som hodnú chvíľu porozmýšľať. Napriek tomu si nemôžem dovoliť dať hre maximálne hodnotenie, keďže niektoré technické stránky autori nedotiahli do konca, možno mali na hre ešte chvíľočku pracovať. To ale nemení nič na tom, že hra je úplnou povinnosťou pre všetkých čo aspoň trochu majú radi RPGčka a adventúry. Stojí jednoznačne za to.